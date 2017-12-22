Felçli tutukluya halay soruşturması

Antalya’da yüzde 60 felçli koltuk değnekleriyle ayakta kalabilen Abdulkerim Yaküt hakkında cezaevinde “halay çektiği” gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Antalya’da 14 ay önce “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan ve “kaçma şüphesi” gerekçisiyle tutuklanan yüzde 60 felçli ancak koltuk değnekleriyle ayakta kalabilen Abdulkerim Yaküt hakkında cezaevinde “halay çektiği” gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Yaküt, gönderdiği mektupla kendisi ve cezaevi ile ilgili bilgileri paylaştı. Aynı zamanda böbrek hastası da olan Yaküt, şunları dile getirdi: “Halen iddianamem çıkmış değil ne ile suçlandığımı bilmiyorum. 14 aydır, ‘kaçma’ şüphem olduğu için serbest bırakılmıyorum. Bunlara rağmen ayakta sayım vermediğimiz için hakkımızda soruşturma açıldı. Bir de geçen hafta 27 Kasım günü halay çektiğimiz gerekçesiyle hakkımızda soruşturma açıldı. Keşke halay çekebilseydim ama bu fiziken mümkün değil. Çünkü her iki ayağımdan da felçliyim, yüzde 60 bedensel engelli raporum var. Daha önce engelli maaşı ile ailece geçimimizi sağlıyorduk. Bir kaç ay önce engelli maaşımı da kestiler. Ortada herhangi bir suç, mahkeme, iddianame yokken birileri karar vermiş.”

AYNI CEZAEVİNDE İLETİŞİM KURMAK YASAK!

Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini aktarmaya devam eden Yaküt, “6-7 ay önce art arda baskınlar yapıldı koğuşlarımıza. Defter ve radyolarımıza el konuldu. Herhangi bir tutanak da tutmadılar. Ayrıca cezaevinde bulunan 100 siyasi tutsak da bloklar arasında bölüştürüldü. Aynı cezaevinde bulunan tutsakların birbiriyle mektupla dahi iletişim kurmasına izin verilmiyor.” dedi. (Antalya/MA)



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