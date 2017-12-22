Sadece çiple değil kamerayla da izliyorlar

Çalışanlara çip takılmasıyla gündeme gelen Adana Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler, “Sürekli takip ediliyoruz, her yerde kamera var” dedi

Adana Şehir Hastanesinde işçilere çipli kıyafetler giydirildiği, 4 güvenlik görevlisinin işten çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Çiplerin çalışanların kıyafetlerine monte edildiği ve birçok personelin çiple takip edildiğini ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri, “Şehir hastaneleri çok büyük ve personeli takip etmek zor olduğu için daha profesyonel bir çalışma ortamının oluşturulması için bu uygulamaya geçildi” sözleriyle savunmuştu.

‘BİR VAR’ DEDİLER ‘BİR YOK’ DEDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, hastane çalışanlarının daha önce de kendilerine kıyafetlerinde çip olduğu yönünde bilgiler verdiğini, bunu hastane yetkililerine sorduklarında ise yetkililerin bunu yalanladığını söyledi. Duruma “Bir var dediler bir yok dediler” diyerek tepki gösteren Yüksel, işçilerin kendilerine, “Hep ayaktayız. Yemekleri ayrı yerde yiyoruz” diye şikayetlerde bulunduğunu da aktardı. Sağlık çalışanlarının da bu uygulamadan tedirgin olduğunu kaydeden Yüksel, “Sağlık emekçilerinin insanca yaşam koşullarının oluşturulması gerekir” dedi

‘SÜREKLİ TAKİP EDİLİYORUZ’

Konuyla ilgili konuşan bir hastane işçisi, “Hastanede yoğun bir dedikodu var; çok sayıda kişi çıkarıldı diye. İnsanlar huzursuz. Sürekli takip edildiğimiz hissi var bizde. Sürekli ayaktayız. Görev yerimizi bırakıp gidemiyoruz bir yere çünkü her yerde kameralar var” dedi.

Formaların hastane dışına çıkarılmadığını aktaran bir başka işçi ise; kendilerine üniformalarının temizlenmesi sırasında çamaşırhanede başkalarının kıyafetleriyle karışmaması için çip uygulamasına geçildiği bilgisinin verildiğini belirtti ve “Hastanede çalışan yönlendirme elemanları hiç bir şekilde oturmuyor. Görev yerlerini terk edemiyor. Sadece bize 10 dakikalık sigara molası veriliyor. Oturduğumuzda kameradan izleyen kişi bizi ikaz ediyor” diye konuştu. (Adana/MA)

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