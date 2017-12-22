İsveç’te Hristiyan Demokratlar’dan Türkiye çıkışı

İsveç'te Hristiyan Demokrat Desiree Pethrus, Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine karşı İsveç’in uluslararası girişimde bulunmasını istedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili ve Dış Politika sözcüsü Desiree Pethrus, bugün parlamentoya verdiği yazılı soru önergesinde Türkiye’deki gelişmelerin ters yönde olduğunu, gazeteciler, insan hakları savunucuları, LGBTİ bireylerin ve sendikaların rejimin ağır baskı ve saldırılarıyla karşılaştığını hatırlatarak uluslararası liderlerin ihlallere karşı açıktan tutum almalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yılın haziran ayındaki darbe girişimden eski ortağı Gülen Hareketi’nin lideri Fetullah Gülen’i sorumlu tutmasının sonra “anlaşılmaz nedenler ve temelsiz suçlamalar”la işten atılan insanların yeni bir iş bulma ve ailelerini geçindirme olanaklarından yoksun bırakıldığını belirtti.

TÜRKİYE’DE İÇ BASKI DEVAMLI ARTIYOR

Nisan ayında cumhurbaşkanının yetkilerinin arttırılması için yapılan halk oylamasından sonra insan hakları aktivistleri ve gazeteciler için durumun daha da kötüleştiğine dikkat çeken Pethrus, Türkiye’de gerçekleşen ihsan hakları ve ifade özgürlüğü ihlallerini Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazetecileri Koruma Komitesi’nin raporlarından somut rakamlar vererek aktardıktan sonra şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Türkiye’de iç baskı devamlı olarak artıyor. Terör yasaları dayanak gösterilerek özgür bilgiye erişim engelleniyor. Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal medyalara erişim kısıtlanıyor. Eleştirel gazeteciler tedirgin ediliyor, işlerini kaybediyor ve cezaevlerine atılıyor. Bağımsız medya ve sivil toplum örgütleri vergi daireleri tarafından taciz ediliyor ve mahkemelerin yardımıyla muhalifler ve gazeteciler hapsediliyor.”

SENDİKALAR YOĞUN BASKI ALTINDA

Pethrus, sendikaların da yoğun baskı altında olduğunu ve son yıllarda bazı haklarını yitirdiğini hatırlattıktan sonra cezaevinde tutulan sendikal aktivistlerin adil bir yargılanmaya tabi tutulmalarını talep ediyor. Türkiye’de sendikal çalışma yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini pek çok sendikacının pasaportlarına el konarak seyahat etmelerinin engellendiğine dikkat çekiyor.

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan insan hakları raporunda LGBTİ bireylerin de cezaevlerine atıldığının ve kamu ahlakı gerekçe gösterilerek örgütlenme olanaklarının kısıtlandığının belirtildiğini hatırlatıyor.

ULUSLARARASI LİDERLER AÇIKCA KONUŞMALI

Artık uluslararası liderinin açıkça konuşması ve Türkiye’deki temel hak ve özgürlükleri gündeme getirmesi gerektiğini söyleyen Pethrus, “Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen bir ülkenin demokrasi aktivistlerini, sendika liderlerini, gazetecileri hapsetmesini kabul edemeyiz. Sorun İsveç’in ne yaptığı ve ne yapabileceğidir” diyor.

Pethrus, Dışişleri Bakanı Margot Wallström’e gazeteciler, akademisyenler, sendika aktivistleri ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini desteklemek için ne yapmayı düşündüğü sorusunu yöneltiyor.

Pethrus’un önergesi, en geç önümüzdeki yılın 30 Ocak tarihine kadar parlamentoda ele alınıp tartışılacak.



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