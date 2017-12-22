Stockholm'un varoşlarında ana dili için mücadele

Stockholm'un Botkyrka Belediyesi'ne bağlı varoşlarda anadili pedagoglarının görevlerine son verme kararı azınlık ve göçmenlerin tepkisine neden oluyor

İsveç'in başkenti Stockholm'un Botkyrka Belediyesi'ne bağlı varoşlarda belediye yönetiminin ana okullarında ana dili pedagoglarının görevlerine son verme kararı alması bölgede yaşayan azınlık ve göçmenlerin tepkisiyle karşılaşıyor.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller'in yönetimindeki Botkyrka Belediyesi, 2018 yılı için 48,5 milyon kron tasarruf etmeyi kararlaştırdı. Tasarruf planlarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ana okulllardaki ana dili pedagoglarının görevlerine son vererek 3 milyon kron tasarruf edilmesi de bulunuyor.

FİNLİLERDEN ANADİL EĞİTİMİNİN KALDIRILMASINA TEPKİ

Ancak ana okullarında ana dili eğitimine son verilmesi kararı semtlerde yaşayan halkın özellikle de İsveç'in en büyük azınlık grubunu oluşturan Finlilerin tepkisine neden oldu. Azınlık halkların dillerinin yasalarla güvence altına alındığını ve belediyenin kaldırma hakkı olmadığını belirten Finliler, ana dili pedogoglarının görevde kalmaları için imza kampanyası başlattı.

Botkyrka Belediyesi'nin ana okullardan sorumlu Şefi Christina Carlsson, ana okullarda ana dili öğretilmesi için yasalarda hüküm bulunmadığını öne sürererek “Buna karşın günlük çalışmalarda çocukların ana dilillerini kullanmaları sorumluluğumuz var” dedi. Belediye yöneticileri, ana dili bilen pedagoglar yerine normal pedagogların çocuklara ana dili desteğinde bulunacağını öne sürüyor.

'DİL BİLMEYEN PEDAGOGLAR NASIL DİL ÖĞRETECEK?'

Muhalefet partileri ve öğretmen sendikaları da ana dili eğitiminin kaldırmasına tepkili. Pedagogların görevlerine son verilmesi kararını 'aceleci ve düşünülmeden anılan bir karar' olarak değerlendiren Merkez Partili Belediye Meclis Üyesi Robert Steffens, “Dil bilmeyen pedagoglar çocuklara nasıl dil öğretecek?” sorusunu sorarak belediyenin ana dili eğitimini kaldırmasına tepki gösterdi.

'BİR KUŞAK ZORLA ASİMİLE EDİLDİK'

Ana okullarında çocuklara verilen ana dili desteğinin kaldırılmasına karşı mücadele önderlik edenlerden biri de Andreas Ali Jonasson. Yetişkin olduktan sonra ana dilini öğrendiğini belirten Jonasson, “1984 yılında doğduğumda anneme benimle İsveçce konuşması tavsiye edildi. Biz tam bir kuşak İsveç toplumunda zorla asimile edildik ve Finceyi iyi konuşamıyoruz” dedi ve belediyenin çocuklara ana dillerini öğretme zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

BELEDİYEDEN GERİ ADIM

Belediye yönetiminin kararında direnmesi üzerine Finliler, Çarşamba akşamı belediye binası önünde bir gösteri düzenleyerek ana dili eğitimini kaldıran belediye yöneticilerini protesto ettiler.

Dün akşam saatlerinde belediye yöneticileri, Fincenin 'bir süre daha' ana okullarda kalacağı açıklamasını yaptı. Belediye Eğitim Komisyonu Başkanı Emanuel Ksiazkiewicz, “Yasalara göre ana okullarda kısmen veya tamamen Fince eğitimden sorumluyuz, bu şekilde devam edeceğiz” diyerek belediyenin ana okullardaki öğrencilere ana dillerinde destek vermesi yükümlülüğü olduğunu kabul etti.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Ana dili eğitiminin devamı için mücadele eden Finliler, karardan memnun olmakla birlikte kaygılı. Andreas Ali Jonasson, belediyenin bir süre daha Fince eğitimin süreceğini söylemesini olumlu bulmakla birlikte alınan kararın muğlak olmasından kaygı duyduklarını belirterek “Durum belirsiz olduğu sürece protestolarımızı sürdüreceğimizi söyledik. Biz, diğer dillerle de dayanışmak amacıyla protestoları düzenledik” dedi.

Belediyenin daha önce aldığı karar,1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Fincenin dışında azınlık halklar ve göçmen çocuklarına verilen ana dili desteğine son verilecek.





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