Hugo Boss’ta işten çıkarmalar devam ediyor

TEKSİF Sendikası’nın örgütlenme çalışmalarının yürüttüğü Hugo Boss’ta işten çıkarmalar sürerken sendika işten atmaları protesto için eylem yapacak

TEKSİF Sendikası’nın örgütlenme çalışmalarının yürüttüğü Hugo Boss’ta işten çıkarmalar sürerken sendika eylem yaparak sendikal örgütlülüğe saygı duyma çağrısında bulunacak.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi’nde (ESBAŞ) kurulu, binlerce işçinin çalıştığı ve dünyanın en tanınmış tekstil firmalarında biri olan Almanya menşeli Hugo Boss’ta sendika karşıtı tutum devam ediyor.

Sendikalı işçilere yönelik düşmanca tutumu uluslararası denetim örgütlerinin raporları ve mahkeme kararları ile belgelenen fabrikanın genel merkezi, kaybettiği imajını düzeltmek için harekete geçmiş ve fabrikanın genel müdürünü değiştirmişti. Yeni gelen müdür ise işçilerle yaptığı toplantılarda sendikal haklara saygı duyacağını açıklamıştı.

Şirket yönetiminin bu adımına rağmen, hâlâ fabrikada örgütlenme çalışması yürüten TEKSİF üyesi sendikalı işçilerin işten çıkarılmaya devam ediyor. Yakın zamanda 20’ye yakın işçi çıkarılırken işten çıkarılan işçiler arasında fabrika yönetimi ile sendika arasında imzalanan protokolle belirlenen işçi temsilcileri de bulunuyor.

BASKILARIN SON BULMASINI İSTEMİŞTİ

İşyeri temsilcisi Fatih Uyda’nın ardından işçi temsilcileri Mehmet Beki ve İbrahim İpek de işine son verildi. 12 yıllık işçi Mehmet Beki’nin işten çıkarılmasına gerekçe olarak mesai saatlerine uymamak gösterilirken 14 yıllık İbrahim İpek’in işten çıkarılmasına gerekçe olarak da performans düşüklüğü ileri sürüldü. İpek işten çıkarılmadan bir saat öncesinde şirket yöneticileri ile görüşme yapmış ve işyerindeki sendikal baskıların son bulmasını talep etmişti.

ESBAŞ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Türk İş Ege Bölge Temsilciliği ve TEKSİF Sendikası da Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) girişinde yarın yapacağı eylemle işten çıkarmaları protesto edecek ve işçilerin işe geri alınmasını isteyecek. (İzmir/EVRENSEL)



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