‘Atama bekleyen sağlıkçılar markette çalışıyor!’

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen 400 bin sağlıkçının sorununu Genel Kurulda TBMM gündemine taşıdı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen 400 bin sağlıkçının sorununu Genel Kurulda TBMM gündemine taşıdı. Gürer atanamayan sağlıkçılardan bunalıma girenlerin olduğunu, bazıların marketlerde çalıştığını anlattı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis Genel Kurulunda atama bekleyen sağlıkçılar hakkında konuştu. Gürer, Recep Akdağ’ın sağlık bakanıyken 16 bin sağlıkçının atanacağı yönündeki sözünü hatırlatarak, “Geçen süreçte yerine gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2017 yılında 11 bin kişi alındığı belirtti. Yaklaşık 5 bin kişi neden alınmadı, ek atamalar neden yapılmadı?” diye sordu.

Mevcut Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın ”Maliye Bakanı kadro ve bütçe verirse atayacağız” şeklindeki sözünü de hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadro bekleyen 400 bin sağlıkçı için yeni bir atamanın ne zaman yapılacağını sordu. CHP Niğde Milletvekili Gürer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Sağlıkçıların kimisi markette çalışıyor, kimi bunalıma düşmüş, kimi bulduğu işte çalışmak zorunda kalıyor. Sağlık üzerinde eğitim almış bu sağlıkçıların işe alımları ne zaman gerçekleşecek? 2018 yılında kaç yardımcı sağlık personeli alınacak? Sağlıkçılardan taşeron olanların kadro beklentisi yanında atanamayanların atanacağı beklentisine ne zaman olumlu yanıt vereceksiniz? KPSS’de başarılı olmuş sağlık meslek lisesi mezunu ve yüksek puan alıp atanamayanların mağduriyetini ne zaman gidereceksiniz?” (İstanbul/EVRENSEL)

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