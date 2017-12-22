Rusya: PYD’nin Suriye Kongresine katılımı öngörülmüyor

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Suriye Ulusal Diyalog Kongresine PYD'nin katılmasının öngörülmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Soçi’de gerçekleştirilmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresine Suriye Kürtlerin siyasi temsilcisi Demokratik Birlik Partisinin (PYD) katılmasının öngörülmediğini söyledi.

Rus basınına konuşan Lavrentyev “PYD’den Kürtlerin katılımı şimdilik öngörülmüyor” ifadelerini kullandı. Kongrenin hazırlanan ön listesinde çok sayıda Kürt katılımcı olduğunu belirten Lavrentyev “Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik” dedi. Türkiye ve İran onay vermezse bazı Kürt heyetlerinin listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrentyev “Bu konuyu aramızda kararlaştıracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da önceki gün yaptığı açıklamada, “Astana’da Kongrede hangi kuruluşların, kimlerin olacağı konusunu ele alacağız” demişti.

‘BAZI AKTÖRLER ÇÖZÜMÜ ZORA SOKUYOR’

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi Staffan De Mistura ile bir görüşme gerçekleştiren Lavrov, görüşmenin açılış konuşmasında ise “Moskova’ya gelme ve Suriye çözüm sürecinin şu anda hangi aşamada olduğu konusunda görüş paylaşımında bulunma davetimizi kabul ettiğiniz için size minnettarız.

Bazı aktörlerin bu süreci zora sokmak için kullanmaya çalıştığı birçok faktör var” ifadelerini kullandı.

Staffan De Mistura ise, Suriye çözüm sürecinde ve özellikle gerilimi azaltma konusunda önemli başarı sağlandığını ileri sürdü. De Mistura, “Bu özel bir yıldı, büyük bir ilerleme kaydedildi, bunu itiraf etmeliyiz. Astana geriliminin azaltılması konusunda çok yardım etti, bunu kendi gözlerimizle gördük. IŞİD’in kontrolündeki bölgeler oldukça azaldı, bu bizim yapabildiğimiz ve gerçekten kabul ettiğimiz şey. Fakat biz ayrıca samimi siyasi sürecin zamanının geldiğini de kabul ediyoruz, bu nedenle bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyordum” ifadelerini kullandı.

‘MUHALİFLER CENEVRE’Yİ BALTALADI’

Bu arada basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise “Suriye muhalefeti”nin Cenevre’deki 8. tur görüşmelerini Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresini engellemek için bilinçli olarak baltaladığını söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, “BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın görüşmeler sırasında muhaliflerin açık provokasyonlarına gereken cevabı vermemesi nedeniyle üzgünüz. Muhalifler, görüşmeleri Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresini engellemek için bilinçli olarak baltaladı” dedi. (DIŞ HABERLER)

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