 Edirne'de 29 maden işçisi yemekten sonra rahatsızlandı

Edirne'nin Enez ilçesinde 29 maden işçisi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde 29 maden işçisi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Enez'e bağlı Büyükevren köyünde bir maden ocağında çalışan 29 işçi, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetiyle Enez Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İşçiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



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