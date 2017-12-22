Laik Eğitim Meclisleri'nden 'gerici eğitime hayır' çağrısı

Hepimiz için Laik Eğitim Meclisi üyeleri Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürünün din dersi öğretmenlerine verdiği dini sohbet talimatını’ protesto etti.

Hepimiz için Laik Eğitim Meclisi üyeleri ve veliler Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün din dersi öğretmenlerine verdiği dini sohbet talimatını’ protesto etti.

Hepimiz için Laik Eğitim Meclisi üyeleri ve veliler, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak ‘Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün din dersi öğretmenlerine verdiği dini sohbet talimatını’ protesto etti.

“Eğitim, MEB eliyle cemaatlere teslim edilemez’ pankartı açan kitle, “Eğitimde gericileştirmeye hayır”, “Cemaat tipi eğitimi kabul etmiyoruz” dövizleri taşıdı.

Kitle adına açıklamayı Hepimiz İçin Laik Eğitim Meclisleri Yürütme Kurulu Üyesi Nehir Sevim gerçekleştirdi. “Türkiye’nin birçok yerinde okullardaki gerici uygulamaların arttığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Sevim, “Milli Eğitim Bakanlığı, cemaatlere ait vakıflarla protokoller imzalıyor, okullarda sohbetler düzenlenmesinin talimatlarını veriyor. Cemaatlerin okullara girmesi bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Laik, bilimsel ve nitelikli eğitimin koşullarını sağlaması gereken Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sabah namazına çağrı yapıyor, öğretmenlere öğrenci gruplarıyla evlerde dini sohbetler düzenlenmesi talimatı veriyor, cemaatlere ait olduğu açıkça bilinen vakıflarla imzalanan protokoller gereği okullarda ders saati içinde ve dışında eğitim verilmesinin talimatını veriyor. Bu protokoller imzalanırken ne bir öğrencinin ne bir velinin ne de bir eğitimcinin görüşü alınıyor. AKP'nin eğitimde dönüşüm dediği şey budur. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde demokrasi niteliğini uygulamalı, katılımcı eğitim politikası yürütmelidir. Eğitimde demokrasinin gerekleri uygulanmadıkça, tek bir kişinin kararıyla düzenlemeler yapıldıkça, laiklik ilkesi eğitimde uygulanmadıkça gericiliğin eline teslim edilen çocukların geleceği karartılacaktır” dedi.

Sevim, "Her nerede olursa olsun eğitimdeki gericileşmenin karşısında olacağız. Eğitimdeki gericiliğe itirazı olan herkesle birlikte tüm bu gerici uygulamaların karşısında duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz. Herkesi 'Gerici eğitime hayır' demeye çağırıyoruz" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)



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