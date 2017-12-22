Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi başladı

4. kez Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 'Aldığımız başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız' dedi.

4. kez Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, yapacak çok işinin olduğunu belirterek, “Aldığımız başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tecrübeli Teknik Adam Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıkları törende konuştu.

Fatih Terim’in Galatasaray’ı zirveye taşımış bir isim olduğunu belirten Özbek: “Ligler devam ediyor. Birinci devrenin son maçına çıkacağız. Galatasaray’ın hoca eksiğini tamamlama gereği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle hoca eksiğimizi gidermemiz gerekiyordu. Bir sürü şey yazılıp çizildi ama bir gerçek vardı. Aklımdaki tek isim Fatih Terim’di” dedi.

Galatasaray futbol takımını şampiyonluğa taşıyacak tek adayın Fatih Terim olduğunu ifade eden Özbek şöyle konuştu: “Kendisine telefon ettim, ‘Buluşalım’ dedim. Tabii Galatasaray ananeleri içinde başkana başkanlığı hissettirdiği bir tavırla sevgili hocam ‘Emriniz olur nerede isterseniz buluşalım’ dedi. Galatasaray’ın eksikleriyle ilgili, ‘Ne olacağı ortada, böyle böyle hocam’ dedim ve bana ‘Biliyorum başkan, hazırım. Ben Galatasaray’a 1974’te imza attım’ dedi. Para konuşmam, burası yuvam, para benim için önemli değil’ dedi.

‘Galatasaray’la hiçbir zaman ücret konuşmadım. Ne kadar takdir ediyorsanız’ deyince, ben de kendisine ‘1905 lira yıllık ücret versem olur mu?’ dedim.

20 şampiyonluğun 6’sı, UEFA Kupası, kimseye nasip olmamış bir başarı çizgisi var. Galatasaray’a bu zamana kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Galatasaray’a hizmet edeceği bir çok dönem olacak. Kendisine teşekkür edip, ‘Hoş geldiniz hocam’ diyorum.”

FATİH TERİM: ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKMAM GEREKTİĞİ İÇİN BURADAYIM

Fatih Terim ise, Özbek’in ardından şu ifadeleri kullandı;

“Başkanımız çok güzel bir şekilde izah etti. İki şey konuştuk. Biri ekonomi biri de süre. Süre önce 20 Ocak’a kadar, sonrasında mayısa kadar, sonrasında tekrar oturup konuşacağız diye bir söz geçti aramızda.

Galatasaray’la beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray’ın son aylardaki durumuna baktığımızda ‘Neden olmasın’ diyen benim. Gelip benden Galatasaray’ın ihtiyacı var denildiğinde görev almam gerekti... Elimi taşın altına sokmam gerektiği için buradayım.”

Daha önce aldıkları başarılardan daha fazlasını yapma adına Galatasaray’da olduğunu belirten Terim şunları söyledi: “Burada başkan, yönetim, ben ve tüm Galatasaray çalışanları, muhteşem Galatasaray taraftarının takımıyla birleştiği andaki başarıyı ortaya koymak için buradayız. Telaşlanmamalıyım ama acele etmeliyiz. Yapacak çok şeyimiz var. 2 gün sonra, çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe ile oynayacağız. Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Bu arada sevgili meslektaşım Igor Tudor’a yaptıkları hizmet için sonsuz teşekkürler ediyorum ve ona kariyerinde başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından Fatih terim’in 4. dönemini başlatan imzalar atıldı.

GALATASARAY, TERİM’İ KAP’A BİLDİRDİ

"Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01'de "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında" konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 milyon avro ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 50o bin avro başarı primi ödenecektir." (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 20:10

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