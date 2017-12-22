İsveç bankası Nordea’nın şefi Hitler’den ilham alıyormuş!

İsveç’in en büyük banka ve finans kuruluşu Nordea’nın Personel Şefi Karen Tobiasen, “Hitler’den ilham aldığını” söyledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in en büyük banka ve finans kuruluşu Nordea’nın Personel Şefi Karen Tobiasen, Danimarka’da yayımlanan Börsen gazetesiyle yaptığı söyleşide “Hitler’den ilham aldığını” söyledi.

Tobiasen, gazete muhabirinin kariyer ve çalışmalarında kimlerden ilham aldığı sorusunu “birinci sırada Psikiatrist Viktor Frankl, ikinci sırada Mahatma Gandi ve üçüncü sırada tartışmalı bir seçim ama Hitler” diyerek yanıtladı. Tobiasen, “Hitler’in bazen halka her istediğini yaptırabilen korku verici bir lider” ifadelerini kullandı.

Nordea’da çalışan 33 bin çalışandan sorumlu Tobiasen’in Hitler’den ilham aldığını söylemesi sosyal medyada yoğun tepkilere yol açarken şirketin İletişim Şefi Claes Eliasson, Tobiasen’in yanlış anlaşıldığını iddia etti.

6 BİN İŞÇİYİ ATACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Tobiasen’in personel şefliğini yaptığı Nordea, ekim ayında 6 bin çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.

İsveç Hükümeti’nin bir banka krizinin baş göstermesi durumunda kullanılmak üzere bankaların oluşturulacak bir fona kaynak aktarmasına karşı çıkan Nordea, merkezini Stockholm’dan Helsinki’ye taşımıştı.

2 MİLYON AVRO YOLSUZLUK CEZASI VERİLDİ

2016 yılında yayımlanan Panama belgelerinde Nordea’nın zengin müşterilerine vergi kaçırmalarına yardımcı olmak için bir avukat firmasıyla birlikte naylon şirketler kurduğunu açığa çıkarmıştı.

Lüxemburg’daki Finans Müfettişliği (CSSF,) aralarında Nordea’nın da bulunduğu 8 banka ve finans kuruluşunu kara para aklamak suçundan 2 milyon avro para cezasına çarptırdı.



www.evrensel.net