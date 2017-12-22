İZENERJİ işçileri: Patronlar için fedakarlık yapmayacağız

Devam eden asgari ücret görüşmeleri ilgili açıklama yapan Genel İş üyesi İZENERJİ işçileri patronlar için fedakarlık yapmayacaklarını vurguladılar.



6 milyon işçiyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısı öncesinde İzmir'de Genel İş İzmir 2 Nolu Şube açıklama yaparak açlık sınırının altında asgari ücretin olamayacağını belirtti ve asgari ücretin 2 bin 300 TL'ye çekilmesini istedi.



Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'ndaki işyeri üye eğitimi toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Yandaşa Han Hamam. İşçiye Sabır İman. Asgari Ücret Net 2300 TL Olsun. Vergiden Muaf Tutulsun" pankartı açıldı.



Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Arif Yıldız, ne zaman işçi haklarına dair bir istek gündeme gelse, ‘ekonomi hassas denge bozulur, fedakârlık lazım’ yanıtı geldiğini belirterek "Bu nasıl bir dengeyse! Man adasına milyon dolarlar gider bozulmaz. Vergi kaçırılır bozulmaz. Bakanları 55 milyon Euro rüşvet alır bozulmaz. Patron teşvik ister bozulmaz. Vekillerin maaşı artar bozulmaz. Ama ülkenin ekonomisini yaratan işçiye gelince hemen bozuluverir!Ülkemizde daha fazla “feda” hep işçilere, daha fazla “kar” hep patronlara düşüyor" dedi.

'İŞVERENLERİN ÇIKARI İÇİN YÖNETMELİK YOK SAYILIYOR'

Başbakan Binali Yıldırım'ın “Asgari ücretlimizi enflasyon karşısında ezdirmedik” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yıldız 2017 yılında asgari ücrete yapılan zammın enflasyon karşısında eridiğini ve işçilerin reel ücreti düştüğünü hatırlattı. Asgari ücret belirlenirken TÜİK’in rakamlarına riayet edilmemesine de tepki gösteren Yıldız şunları söyledi "Yönetmeliğe aykırı biçimde asgari yaşam maliyetinin altında bir asgari ücret belirlenmektedir.TÜİK verileri esas alınsaydı geçtiğimiz yıl asgari ücretinin 1950 TL civarında olması gerekirken, bunun çok altında bir rakam belirlenmiştir. İşverenlerin çıkarı için devletin yönetmelikleri ve kurumları yok sayılmaktadır".

'ÜLKE BÜYÜYORSA İŞÇİLER DE PAYINI ALMALI'

Artık patronlar için fedakarlık yapmayacaklarını da vurgulayan Yıldız " Sanki açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan patronlarmış gibi, kamu kaynakları patronlara akıyor. Bu da yetmiyor! Asgari ücretliden fedakarlık isteniyor! Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret geçim ücret olmalıdır. Şayet ülke büyüyorsa, ekonomi iyi durumdaysa işçiler de payını almalıdır.

Biz DİSK /Genel İş Sendikası olarak asgari ücretin 2300 TL oluncaya kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Yıldız, Türk İş'e alanlarda birlikte mücadele çağrısı da yaptı. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 23:30

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