ADÜ’de öğrencilere yönelik tehdit ve saldırılara tepki

Adnan Menderes Üniversitesinde öğrencilere yönelik tehdit ve saldırılar emek ve demokrasi güçleri tarafından protesto edildi.

Adnan Menderes Üniversitesinde öğrencilerin karşı karşıya kaldığı tehdit ve saldırılar protesto edildi. ADÜ Öğrenci Meclisleri, açıklama yaptı. Öğrenciler, saldırı ve provakasyonlara tepki gösterdi.

Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) bir öğrenciye, iddiaya göre geçtiğimiz 17 Aralık günü sahte bir hesap üzerinden, ırkçı tehditler içeren mesajlar atıldı. Ardından, geçtiğimiz 17 Aralık günü yaklaşık 40 kişilik bir grup, Aydın Garı civarında tehdit edilen öğrencinin arasında bulunduğu 3 öğrenciyi darbetti.

Bir gün sonra, 18 Aralık Pazartesi gece saatlerinde Pınarbaşı mevkiinde, Mahsun adlı Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi İki otomobilden inen, kimliği tespit edilemeyen kişiler "Vatan Haini", "Terörist", "Sen benim devletime nasıl laf edersin" şeklinde ithamlarda bulunularak darbetti.

Üniversitede afiş asan öğrenciler ise kendilerin “ÜniAk” olarak tanımlayan bir grup tarafından tehdit edildi.

Yaşananlarla ilgili Eğitim Sen Aydın Şubesinde yapılan basın açıklamasında konuşan ADÜ öğrencisi Mahsun Cırık, yaşananların fikir özgürlüğünün baskı altına alınması ve özgür, bilimsel düşüncenin teslim alınmasına yönelik sürecin parçası olarak gördüklerini ifade ederek, “Biz Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri olarak,yaşanan bu olaylar karşısında sessiz kalmayacağımızı,bu tür provakasyonları boşa çıkaracağımızı bütün kamuoyunun bilmesini isteriz” denildi.

Basın toplantısında konuşan KESK MYK üyesi Yusuf Şenol ise, öğrencilere yönelik bu tür saldırıların ırkçı faşist anlayışların bir tezahürü olduğunu belirterek, iktidarların sıkıştığı dönemlerde bu tür saldırıların başladığını ve arttığını söyledi. “Asla öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız” diyen Şenol, OHAL döneminde yaşanan bu saldırıların OHAL’in emekçilerin seslerini duyurmalarının, haklarını aramalarının engellemenin, kendilerine muhalefet edenleri susturmanın aracı olarak kullanıldığının göstergelerinden olduğunu ifade etti.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak OHAL’in kaldırılması için ortak mücadele yürüttüklerini belirten Şenol, “Artık yeter! OHAL değil demokrasi diyoruz ve tüm emekçileri mücadeleye çaığırıyoruz” dedi.

Aydın’da 15-16 yaşında çocuklardan çeteler oluşturulmaya çalışıldığı görülüyor” diyen Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir de, “Yerel yönetimlerin, Belediyelerin, Valiliğin, Emniyetin bu olaya el atması gerekiyor. Eğitim Sen olarak, öğretmenler olarak her zaman öğrencilerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 16:15

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