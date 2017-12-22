Battal İlgezdi’nin ‘haksız mal edinme’ davası görüldü  

Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin duruşmalarının içeriğine yayın yasağı getirildi.

Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, iki iş adamı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi hakkında açılan dava görüldü. Mahkeme, “Haksız mal edinme” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İlgezdi’nin avukatının talebi üzerine duruşmaların içeriğine yayın yasağı getirdi.



İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sadece Battal İlgezdi'nin avukatı Ali Diren katıldı. Battal İlgezdi’nin diğer avukatı İnan Bektaş ile sanık iş adamı Mehmet Ali Uzunlar'ın avukatı Rüştü Şahin mazeret bildirerek duruşmaya katılmadılar.

İlgezdi’nin avukatı Ali Diren ile sanık iş adamı Mehmet Ali Uzunlar'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin rapor sunarak mazeretli sayılmasına karar verilmesini istedi. Sanık Mehmet Ali Uzunlar'ın rahatsızlığına ilişkin rapor yolladığı tutanağa geçti.

DAVAYA YAYIN YASAĞI İSTEDİ

Yine İlgezdi’nin, avukatı Ali Diren’in sunduğu dilekçe ile gizlilik kararı ve yayın yasağı talebinde bulunduğu tutanağa yazıldı. Ayrıca söz alan avukat Diren, müvekkili ve çocuğunun kişilik haklarının korunması için duruşmaların gizli olarak yapılmasına karar verilmesini istediklerini söyledi. Avukat Diren'in gizlilik ve yayın yasağı talebini değerlendiren hakim İbrahim Fikri Talman, gizlilik talebinin reddine, yayın yasağı talebinin ise kabulüne karar verdi. Tekrar söz alan İlgezdi'nin avukatı Diren, bir sonraki celse müvekkillerinin hazır edeceklerini belirterek, “Bununla da ilgili beyan ve taleplerimiz olacaktır” dedi.



Sanıklar Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar’ın mazeretlerini kabul eden mahkeme, sanıklar iş adamı Uğur Atalay, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde vekaleten müdürlük yapan İrfan Birinci ve Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi. Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu'nun MERNİS adresine tebligat çıkarılmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

12 YIL HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde mal varlığına ilişkin aleyhine haberler çıkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin kendileri, çocukları ve haberi yapan gazeteler hakkında şikayetçi oldukları belirtildi. İddianamede Battal İlgezdi'nin “Haksız mal edinme” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (İstanbulDHA)

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye uzaklaştırma

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