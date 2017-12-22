Genel İş İzmir 2 Nolu Şube, taşeron ihalesini iptal ettirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki taşeronlaştırma adımlarına direnen Genel İş İzmir 2 Nolu Şube garaj ve otobüslerin temizlik ihalesini iptal ettirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki taşeronlaştırma adımlarına karşı mücadele veren Genel İş İzmir 2 Nolu Şube, garaj ve otobüslerin temizlik ihalesini iptal ettirdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun her fırsatta “İzmir’de taşeronu bitirdik” şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen taşeron çalışmayı arttıran kararlar alıyor ancak bu kararların biri sendikanın devreye girmesi iptal edildi.

Temel hizmetleri bir bir taşerona verilen ESHOT'un araç bakım ve boya işlerinin ardından, garaj ve otobüslerin temizliğinin ihale ile taşeron şirketlere verilmesi için belediye bürokratları hazırlık yapıyordu.

Şimdiye kadar İZENERJİ ve ESHOT işçileri tarafından yürütülen İnciraltı ve Urla ve Seferihisar gibi çevre belediyelerdeki otobüs garajları ile yolcu otobüslerinin temizliği ile bakımı işlerinin 17 aylık ihale ile taşeron şirketlere verilmesi için Büyükşehir Meclisinde karar alındı.

'İHALEYE ÇIKMAK HUKUKİ DEĞİL'

Ancak işyerlerine taşeron şirketleri sokmamakta kararlı olan Genel İş İzmir 2 Nolu Şube yöneticileri belediye bürokratları ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde belediye bürokratları ihaleye gerekçe olarak işçi sayısının yetersizliğini ileri sürerken sendika yöneticileri ise mevcut bir ihalenin olduğunun alanda işlerin taşeron şirketlere vermenin hukuka aykırı olduğunu dile getirdiler ve büyükşehir belediyesinin kendi şirketlerine yeni işçi alabileceğini hatırlattılar.

Şube yöneticileri ihaleye çıkılması durumunda gerekirse eylem yapacaklarını belirttiler. Görüşmelerin ardından geri adım atmak zorunda kalan belediye hizmet alım ihalesini iptal ettiği öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)

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