Petrol-İş, Sumitomo'da 'ilgilenmeme' iddialarını reddetti

Petrol-İş Sendikası, Sumitomo'da işçilerin DİSK'e bağlı Lastik-İş'e geçmelerine ve 'ilgilenmeme' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Petrol-İş Sendikası, Sumitomo'da işçilerin DİSK'e bağlı Lastik-İş'e geçmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin “sendikanın kendileriyle ilgilenmediği” açıklamalarının yer aldığı haberleri iftira olduğunu iddia etti. Fabrikanın kuruluş aşamasında çalışmalara başladıklarını ancak başka bir sendikanın örgütlenmeye başlaması, konunun yargıya taşınması nedeniyle müdahale bıraktıkları ifade edilen açıklamada, buna rağmen 900'ün üzerinde işçinin Petrol-İş'e üye oldukları kaydedildi.

Türk-iş'e bağlı Petrol-İş Sendikası merkez yönetimi Sumitomo'da işçilerin istifa ederek DİSK/Lastik-İş'e geçmeleri ve işçilerin sendikaları hakkında söylediklerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çankırı'da kurulu olan Sumitomo'nun ortakları arasında, Petrol-İş'in yıllardır örgütlü olduğu Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas'ın sahibinin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Bu nedenle Petrol-İş Sendikası, daha yatırım aşamasında iken fabrikada örgütlenme hedefiyle strateji ve politika geliştirmeye çalışmıştır. Ancak sendikamız daha bu noktada iken işkolumuzda bir başka sendika tarafından üyelikler yapılmıştır. Bu durum karşısında, Sumitomo'da çalışmalarımız durdurulmuş ve süren örgütlenme sürecine müdahil olunmamıştır” denildi.

Bu süreç içerisinde herhangi bir müdahalede olmamalarına rağmen 900'ün üzerinde işçinin tercihini Petrol-İş'ten yana kullandığı belirtilen açıklamada, “Sendikamıza üye olmasına rağmen, Sumitomo işçilerinden gelen taleplere farklı bir sendika tarafından devam ettirilen örgütlenme süreci ve konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle yanıt verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Sendikanın bu pozisyonunun, bazı basın-yayın organlarında Petrol-İş'in işçilerle ilgilenmediği iddiası ve iftirasına dönüştüğü öne sürülen açıklamada, “Kurulduğu 1950 yılından bu yana, işçi sınıfının örgütlenmesi ve sendikal mücadelesinde öncü bir rol oynayan Petrol-İş'i bu yolla karalamaya çalışmak nafile bir çaba olacaktır. Petrol-İş, yıllardan beri mücadeleci sendikal pratiğiyle işkolunda en büyük sendika haline gelmiştir. İşkolundaki petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işçilerinin daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi bir yaşam için umudu olmuştur, olmaktadır” denildi.

'SENDİKAL REKABETTEN UZAK DURDUK'

Petrol-İş'in faaliyetlerinin merkezine işkolunda tüm işçilerin örgütlenmesini ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına sahip olmaları hedefini aldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda mücadelemizi sürdürürken, işverenlerin ekmeğine yağ sürecek kısır sendikal rekabetin hep uzağında durduk. Petrol-İş, emeğin hakları için mücadele eden tüm sendikaları kardeş olarak görür ve prensip olarak sendikalarla aynı işyerinde örgütlenme kavgası vermez. İşkolumuzda 500 bine yaklaşan işçinin örgütsüz olan yüz binlercesine ulaşmayı öncelikli görev bilir. Hal böyleyken, Sumitomo'da devam eden sendikal örgütlenme sürecindeki olumsuz gelişmelerin sendikamızla ilişkilendirilme çabalarını anlamamız mümkün değildir. Asılsız iddialarla Petrol-İş'i karalamaya çalışanların başarıya ulaşamayacaklarını biliyoruz. Sendikamız 67 yılı bulan mücadeleci geleneği ile işçilerin hak ve menfaatlerini korumayı sürdürecek, işkolumuzda örgütlenme çalışmalarına sermaye yanlısı iktidarların, işverenlerin ve işçiden çok işverene yakın sendikal pratiklerin tüm engelleme çabalarına karşın yılmadan devam edecektir."

İŞE GİRİNCE E-DEVLET ŞİFREMİ ALDILAR

PETROL-İŞ’in açıklamasını sorduğumuz Sumitomo işçileri ise aksini söylüyor. 5 ay önce işe girdiğini anlatan bir işçi, “Ben işe girdikten sonra e-devlet şifremi istediler. Fabrika beni Petrol-İş üyesi yaptı. Ben fabrikada başka bir sendika olduğunu da bilmiyordum” dedi. Sendikadan herhangi bir yetkiliyi de göremediğini anlatan işçi, “Fabrikada işyeri temsilcisi de mi yoktu” sorumuza “Ben işyeri temsilcisi falan görmedim. Varsa da bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 19:07

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