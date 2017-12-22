Tutuklu gazeteciler için çağrı: #ÖzgürlükteBuluşalım

Gazeteciler, Cumhuriyet davası öncesinde tutuklu meslektaşları için bugün eylem yapacak.

Gazeteciler, Cumhuriyet davası öncesinde tutuklu meslektaşları ile dayanışma adına bugün Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’na çağırıyor. Eylem öncesi sosyal medyadan davaya ve eyleme çağrı yapan gazeteciler, “Tarih yazacak... Gerçek kazanacak... #ÖzgürlükteBuluşalım” dedi.

Dışarıdaki Gazeteciler 25-26 Aralık’ta görülecek Cumhuriyet davasına çağrı yapmak için bugün saat 16.00’da Kadıköy’de eylem gerçekleştirecek. Gazeteciler hem davaya hem de eyleme çağrı yapmak için sosyal medyadan #ÖzgürlükteBuluşalım etiketiyle kampanya başlattı.

‘GERÇEK İÇİN DİRENDİK’

Kısa sürede TT listesinde ilk sıralara yerleşen kampanya için hazırlanan videoda, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Musa Anter, Metin Göktepe, Hrant Dink gibi katledilen gazeteciler ile Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Sebahattin ali gibi şair ve yazarların fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan videoda gazeteci, yazar ve şairlerin fotoğfarları Zülfü Livaneli’nin Ey Özgürlük şarkısı eşliğinde, “Gerçek için direndik. Hapse atıldık, sürgün edildik, memleket aşkıyla yandık. Zindana vuean dalgaların şiirini yazdık, ıssızlarda katledildik. Yazabilmek için nöbetleşe hapis yattık. Canımızı ne çok yaktılar. Sinsi tetikçilerin kurşunları ile can verdik. Vurulduk. Bombaların hedefiydi en güzel kelimelerimiz. Barışı ararken pusulara düşürüldük. Sanık sandalyesinde çınar olduk. Yıllar geçti yaşlanmadık. Özgürlükten vazgeçmedik. Hepsini tarih yazdı. Tarih yazacak. Gerçek kazanacak...” ifadeleri ile paylaşıldı. (MEDYA SERVİSİ)

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