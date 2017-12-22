'Hedef gösterilen kaç kişi ölüm tehdidi aldı?'

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: İktidar medyasının hedef gösterdiği kaç kişi ölümle tehdit edildi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Portakal’ı ölümle tehdit eden kişinin serbest bırakılmasını Başbakan’a sordu. Tanrıkulu, “2002 - 2017 yılları arasında yandaş medyanın hedef göstermesi akabinde kaç kişi ölüm ile tehdit edilmiştir? 2002 - 2017 yılları arasında kaç televizyoncu ve basın mensubuna tehdit yapılmıştır? Bu konuyla ilgili kaç dava açılmıştır? Davaların güncel akıbeti nedir?” diye sordu.

‘GAZA GELİP TEHDİT ETTİM’ SAVUNMASI

Yeni Akit Gazetesi internet sitesinden servis edilen ve “Fatih Portakal’ın ‘terörist’ aşkı bitmiyor” başlığıyla yayınlanan haberle hedef gösterilen FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, WhatsApp üzerinden ölüm ile tehdit edilmişti. Fatih Portakal’ın başvurusu sonrası güvenlik güçleri harekete geçmiş, gözaltına alınan şüpheli Y.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Y.M.’nin ifadesinde “Gaza gelip tehdit ettim. Pişmanım” dediğini aktaran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

DAVALARIN AKIBETİ NE OLDU?

CHP’li Tanıkulu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması için verdiği soru önergesinde, Portakal’ı tehdit eden kişinin neden serbest bırakıldığının açıklanmasını istedi. Tanrıkulu, “2002 - 2017 yılları arasında yandaş medyanın hedef göstermesi akabinde kaç kişi ölüm ile tehdit edilmiştir? Bu konuyla ilgili kaç dava açılmıştır? Davaların güncel akıbeti nedir? AKP Hükümeti tarafından muhalif görülen kişilerin açıklamaları, beyanları AKP Hükümeti tarafından kabul görmediği sürece yandaş medya yapmış olduğu haberler ile hedef göstermeye devam edecek midir? Hedef gösteren haberler akabinde, hedef gösterilen kişi ya da kişilere zarar gelmesi durumunda sorumluluk kime ya da kimlere ait olacaktır? Bu konuyla ilgili gerekli önlemler alınmışımdır?” sorularının yanıtlanmasını istedi. (MEDYA SERVİSİ)

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