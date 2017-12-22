Daha etkili eylemlerin zamanı geldi

MESS’in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3.2 zam dayatmasına karşı yürüyüş yapan işçiler, Türk Metal'den etkili eylem kararları almasını istediler.

Arzu ERKAN

Kocaeli

MESS’in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3.2 zam dayatmasına karşı Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler dün vardiya çıkışlarında yürüyüşler gerçekleştirdi. Ford Otosan, Kalibre Boru, Federal Mogul, Arçelik, İDÇ, Habaş, Ege Çelik, CMS, Mercedes, Valeo Dosab, SKT, Diniz Adıent, TOFAŞ, Renault, Bosch, Nexants başta olmak üzere tüm fabrikalarda 3 vardiyanın çıkışında da yapılan yürüyüşlere katılan işçiler, MESS’e tepki gösterirken sendikadan da daha etkili eylem kararları almasını istedi.

Ford Otosan’da yapılan eylemin ardından görüştüğümüz bir işçi, eylemlere katıldıklarını ancak daha etkili eylemler yapılmasını istediğini dile getirdi. bu taleplerinin şimdilik karşılık bulmaması nedeniyle eylemlerin sönük geçtiğini ifade eden işçi, bu durumun sloganlara bile yansıdığını dile getirdi: “Uyuşmazlık tutulalı 3 hafta oldu. Yemekte kaşık eylemiyle başlayıp, iş bitimi yapılan yürüyüşlerle devam ediyor eylemler. İnsanlar daha etkili eylem planlarının hayata geçirilmesini istiyor. Eylemleri yetersiz ve yasak savma olarak görünce de kimsenin içinden sloganlara eşlik etmek bile gelmiyor.”

Fazla mesaiye kalmama eyleminin kimi bölümlerde kayan vardiya ve esnek çalışma ile delindiğini hatırlatan bir başka Ford işçisi “Bu durum da ciddi bir güvensizlik yaratıyor. Ayrıca geçen hafta açık kapı toplantısı yapıldı. Her sene vardiya bitiminde yapılır. Bu sene sendikacılara dedik ki ‘Bu böyle olmaz madem mesaiye kalmama eylemi yapıyoruz. Bu sene karar alalım. Toplu şekilde katılmayalım.’ Ama olmadı, sendika bu sefer de sınıfta kaldı” diye konuştu.

Daha etkili eylem kararları alınması yönünde yaptıkları her türlü önerinin sendikacılar tarafından reddedildiğini belirten Ford işçisi devam etti: “Amaç işverene sesini duyurmaksa yürüyüşlerin fabrika içinde idari binaların olduğu alanda yapılmasını istedik. Fakat sendikadan dönüş olmadı. Bir tek geçen hafta vardiya girişinde yapılan eylem nedeniyle üretim 15 dakika aksadı. Biz diyoruz ki, yapılan eylemler karşı tarafa rahatsızlık vermeli. Bu aynı zamanda işçiler arasında birlik beraberlik duygusunu da pekiştirir. Sendikadan daha gerçekçi eylemleri hayata geçirmesini bekliyoruz.”

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