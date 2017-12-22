10 Ekim Katliamı'ndan yaralanan Ağa Bayar yaşamını yitirdi

10 Ekim Ankara Katliamı'ndan yaralı kurtulan Ağa Bayar yaşamını yitirdi.

10 Ekim Katliamı’nda ağır yaralanan, daha sonra görüntüleri izlerken kalp krizi geçiren ve o günden bu yana yoğun bakımda olan Ağa Bayar hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Ağa Bayar Ankara’daki barış mitingine katıldığında emekliliğine iki ay kalmış bir badana işçisiydi. Bayar Diyarbakır’da doğdu. Lise ikinci sınıfın sonunda eşi Sakine Bayar ile evlendi. Önce Diyarbakır’da Ergani Belediyesinde çalıştı. 1989’da İstanbul’a taşındıktan sonra sırasıyla Fatih, Küçükçekmece ve Avcılar belediyelerinde memurluk yaptı. Avcılar Belediyesinin başkanıyla anlaşamadığı için istifa etti. Mitinge İstanbul’dan aynı otobüsle gittiği arkadaşlarını patlamalarda kaybetti. Kendisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Altı ay bağırsakları vücudunun dışında bir torbada yaşamak zorunda kaldı. Fiziki tedavisi bitti ancak Bayar, katliamda kaybettiklerini ve patlama anlarını hiç unutamadı. 4 Mart 2017 gecesi, eşi Sakine Bayar’a 10 Ekim’deki patlamaların videosunu tekrar izletmek istedi. Eşi “Artık yeter” dese de kendisi izlemeye devam etti ve bir saat sonra kalp krizi geçirdi. Bayar o günden beri yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde uyutuluyordu.

AVCILAR'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bayar için İstanbul Avcılar'da cenaze töreni düzenlendi. Katliamda kızını kaybeden, 10 Ekim Derneği Yöneticisi Faik Deli, “Bu kadar bedel ödenmesine rağmen hâlâ barışın gelmemesi onu çok üzüyordu. Hâlâ barış için mücadele ediyordu, barışı arzuluyordu. Onun anısı bizim mücadelemizde yaşamaya devam edecek.” dedi. Bayar’ın kardeşi Zülküf Bayar da “Devlet tedavi sürecinde ağabeyime yardımda bulunmadı. Hastaneden çıkarılırken de bir sürü borç yüküyle karşılaştık. Ağabeyim bir barış neferiydi. Son nefesine kadar barışı savundu.” dedi. Bayar konuşmaların ardından toprağa verildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 17:13

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