Atina’da mahkeme binası yakınlarında patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina’da bir mahkeme binasının yakınlarında meydana gelen patlama küçük çaplı tahribata neden oldu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldi, küçük tahribata neden oldu. Patlamada ölü ya da yaralı

Sabahın erken saatlerinde, iki internet sitesine ve bir gazeteye telefon eden bir kişi 40 dakika içerisinde Atina Temyiz Mahkemesi'nde bomba patlatılacağını ihbar etti.

Polis kuvvetleri hemen bildirilen binanın etrafındaki bölgeyi çembere aldıktan kısa süre sonra çok şiddetli bir patlama oldu; patlamadan bina ciddi hasar gördü.

Patlama büyük bir mesafede duyuldu ve etrafta yaşayan insanları dehşete düşürdü. Hoparlörle polisler halkın evlerinde kalmalarını istedi.

O sırada nöbette olan polisin yaptığı açıklamaya göre küçük bir kamyondan inen iki kişi binanın giriş kapısına bombalı mekanizmayı yerleştirdi ve içinde en az iki kişinin daha bulunduğu kamyona binip olay yerinden uzaklaştı.

Polis sözcüsü Theodoros Hronopulos’un skai tv’ye yaptığı açıklamaya göre araştırmayı Terörle Mücadele Servisi üstlendi.

Önceki gün yine Atina'da Santazora Caddesi'ndeki Eurobank şubesinde de patlamanın meydana gelmişti. Patlama sonucu banka şubesinde ve yakınındaki binalarda hasar meydana gelmişti. (DIŞ HABERLER)

Atina'da patlama

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 12:38

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