Birleşik Krallık pasaportları Brexit sonrası lacivert olacak

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Ekim 2019’dan sonra düzenlenecek olan pasaportlar bordo yerine lacivert olacak.

Birleşik Krallık'ta Ekim 2019’dan sonra düzenlenecek olan pasaportlar bordo yerine lacivert olacak. Birleşik Krallık pasaportları her beş yılda bir yeniden tasarlanıyor. Geçerli sözleşme bittiğinde lacivert pasaportun yürürlüğe gireceği bildirildi.

En son 1921 yılında kullanımda olan lacivert kapaklı pasaport, Brexit süreci boyunca lacivert pasaport için kampanya yürüten Brexit yanlısı milletvekilleri tarafından bir zafer olarak kutlanıyor.

Birleşik Krallık hükümeti yeni pasaportun içerdiği birçok güvenlik ve teknolojik yenilikleriyle dünyadaki en güvenli seyahat belgelerinden biri olacağını söyledi.

Göçmenlik bakanı Brandon Lewis, “2019'da Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Britanya pasaportunun ikonik mavi ve altın tasarımına geri döneceğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Birleşik Krallık Mart 2019’da Avrupa Birliği’nden (AB) çıktıktan sonra bordo pasaportlar AB ile herhangi bir bağlantı olmaksızın düzenlenmeye devam edecek.

Yeni mavi ve altın pasaportlar, pasaport yenilemek için başvuruda bulunan Britanya vatandaşlarına, 490 milyon sterlinlik yeni pasaport sözleşmesinin başladığı Ekim 2019 tarihinden itibaren verilecek.

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık pasaport sahiplerinin pasaport yenileme tarihinin öncesinde herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını ve tedarikçinin atandığı 2019 baharında daha fazla ayrıntı yayınlayacaklarını söyledi.

İlk bordo renkli ve makineler tarafından okunabilen pasaportlar, Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından benimsenen ortak formatın ardından 1988'de Birleşik Krallık’ta düzenlendi.

Bu yıl Nisan ayında konuşan Muhafazakar Parti milletvekili Andrew Rosindell, bordo AB pasaportunun ulusal “aşağılanma” kaynağı olduğunu söyledi. (DHA)

'Brexit’te ikinci aşamaya geçildi'

www.evrensel.net