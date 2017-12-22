Şırnak'ta Erdoğan alarmı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Şırnak'ta güvenlik alarmı verildi, Erdoğan'ın geçeceği yollar 2 yıl sonra temizlik ve bakım gördü!

Şırnak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek AKP 6. Olağan İl Kongresi öncesi kentte güvenlik önlemleri had safhaya ulaştı. Son bir haftada başlayan olağandışı güvenlik ablukası, kongreye bir gün kala daha üst bir noktaya vardı. Kentin giriş çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında yapılan aramalar son günlerde daha da sıklaştırılırken, zırhlı araç hareketliliğinde de artış gözleniyor.

Yine kent merkezinin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturularak, bütün caddelere bekçiler yerleştirildi.

EVLER TEK TEK DOLAŞILIYOR

Özelikle kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nun bulunduğu Gündoğdu Mahallesi, yoğun abluka altında. Son iki gündür mahallede bulunan bütün evleri dolaşan polis, evlerde yaşayanlar hakkında bilgi topladı. Kimi evlerde arama da yapan polisler, son bir haftada 10 kişiyi gözaltına aldı.

2 YIL SONRA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra, Erdoğan'ın geçeceği güzergâhlarda da temizlik ve yol çalışmaları yapılıyor. Güzergâh boyunca kayyım atanan Şırnak Belediyesi tarafından kaldırımların boyanması ve yeni çöp konteynırların yerleştirilmesi dikkat çekti. Güzergâh üzerinde bulunan ve 2 yıldır bozuk olan birçok cadde ise asfaltlanıyor.

‘ŞIRNAK İL KALSIN’ İLE KONGREYE DAVET!

Yine AKP İl Teşkilatı tarafından kent merkezi ve ilçelere pankartlar asılıp, billboardlar donatıldı. Yıkımın sürdüğü mahallelerde ise, TOKİ inşaatlarına pankartlar asıldı.

Öte yandan kent halkını kongreye davet eden AKP'lilerin, "Şırnak İl Kalsın" propagandası yapması da dikkat çekti.

Cumartesi saat 15.00’te başlayacak kongrede, yaklaşık 3 ay önce genel merkez tarafından atanan AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın tek listeyle seçime gitmesi bekleniyor. (Şırnak/MA)

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