ABD'de protestoculara saldıran 2 Türk suçlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla birlikte protestoculara saldıran 2 Türk, suçlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'taki ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde protesto edilmiş, Cumhurbaşkanlığı korumaları ve Erdoğan destekçisi bir grup protestoculara saldırmıştı. Saldırı nedeniyle açılan davanın iki tutuklu sanığı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım, suçlarını kabul etti. Sanıklar ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte şiddet suçu işlemeye teşebbüsle suçlanıyordu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavganın ardından yargılanmalarına başlanan 45 yaşındaki Sinan Narin ve 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım, haklarında dava açılan 19 sanık arasındaydı. ABD'de yaşayan ve olay sonrası gözaltına alınan Narin ile Yıldırım, davanın tek tutuklu sanıklarıydı. İddianamede suçlanan 15 koruma hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

ABD'den Erdoğan'ın korumaları hakkında yakalama kararı

Sanıklara "nefret suçuyla ağırlaştırılan, şiddet suçu işlemeye teşebbüs" ithamı yöneltiliyordu. Şiddet suçu işlemeye teşebbüs, maksimum 15 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak yöneltilen nefret suçu da göz önünde bulundurulduğunda bu ceza daha da ağırlaşabiliyor.

Narin ve Yıldırım'ın Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nde suçlarını kabul ettiklerine dair açıklama, ABD Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Narin ve Yıldırım'ın alacağı ceza ile ilgili kararın 15 Mart'taki duruşmada verileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

16 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Büyükelçilik konutuna geldiği sırada kendisini karşılamaya gelenler ve protesto edenlere yapılan saldırıya resmi korumalar da karışmıştı. Saldırı esnasında her iki taraftan da yaralanarak hastaneye kaldırılanlar olmuştu. Söz konusu kavga nedeniyle Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de Türkiye'yi kınayan bir tasarı gündeme gelmiş ve kabul edilmişti. Kavga nedeniyle, Erdoğan'ın 15 koruması hakkında yakalama kararı da çıkartılmıştı.

ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, eylül ayı başında ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.

(HABER MERKEZİ)

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