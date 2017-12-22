Palto Film Günleri devam ediyor

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 11'incisi düzenlenen Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri'ni anlattı.

Cem KAVRUK

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri, bu yıl 11. kez düzenleniyor. Bu yılki konsepti, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam kitabındaki “Sinemadan Çıkmış İnsan” tanımlaması olan, film günlerine öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek. Biz de festivalin kurucularından Taylan Özgür Akçan’la sohbet ettik. Aynı zamanda film festivalinin nasıl geçtiğine dair Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle konuştuk.

Film günlerinin ismini “Palto” koymalarının nedenini sorarak başlıyoruz sohbetimize Taylan Özgür Akçan’la. Fetivalin yapımcı ve kurucularından olan Akçan cevaplıyor: “Çünkü hepimizin bildiği gibi Gogol’un Palto diye bir hikayesi var. Doğal olarak bu ismi oradan esinlenerek koyduk. Daniel diye bir arkadaşımızın önerisini dikkate alarak “Rus Edebiyatı Gogol’un Palto’sundan çıkma” tabiriyle Metin Erksan’ın “Türk Sineması Gogol’un Palto’sundan çıkma” tabiri arasında güzel bir bağlantı kurmaya çalıştık. Aynı zamanda Eskişehir’in soğuklarından korunmak için palto film günleri arasında güzel bir çağrışım alanı oluşturduk.”

FESTİVALİ İL DIŞINA TAŞIMAK İSTİYORUZ

Palto Film Festivali’nin 11 yıldır gönüllü emek harcanan bir etkinlik olduğunu belirten Akçan bu konuda şunları söylüyor: “Bu festivali gerçekleştirmek çok kolay değil. Bu etkinlikteki herkes tamamen gönüllü olarak ve maddi hiç bir karşılık beklemeden çalışıyor. Bu işi yaparken herhangi bir bütçe olmadan yapıyoruz. Belki de bu yüzden ortaya bu kadar güzel bir şey koyabiliyoruz.” Film günlerini büyüterek devam etmek istediklerini ve Türkiye’nin başka şehirlerine de yaymayı düşündüklerini belirten Akçan şunları dile getiriyor: “İlk festivalden beri üzerine bir şeyler koymaya çalışarak, koyarak devam ediyoruz. Özellikle son iki yıldır iletişim çalışmalarımız gelişti ve büyüdü. Eskişehir’in hatta tüm Türkiye’nin sesimizi duyduğu bir boyuta geldik. Geçen yıl Kristal Elma Festivali’nde iki tane ödül aldık. Bunları yapmak kolay değil. Bundan sonra Eskişehir’den çıkıp festivali İstanbul ve İzmir’de de yapmak istiyoruz ama tabii ki bunun için çok fazla çalışmaya ve zamana ihtiyacımız var.”

ÖZGÜN VE ÖZGÜR FİLMLER YAYIMLANIYOR

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin büyük bir ilgi gösterdiği festivalde konuştuğumuz Tunahan Şenel film günlerine dair izlenimlerini şöyle anlatıyor: “Bir arkadaşımın ısrarlarıyla bugün ilk defa festival kapsamında bir filme geldim. Gerçekten büyülendim, festival ve gösterimdeki filmler o kadar güzel ki dışarıda bulamayacağım güzel filmlerle ve gerçek bir emekle karşılaştım. Amatör oyuncuların profesyonellere taş çıkarttığı birçok film gördüm.”

Bir başka arkadaşımızla konuşuyoruz bu sefer: “Adım Esra Uzun. Ben 2 senedir düzenli olarak festivali takip ediyorum. Bugüne kadar belki de hiç bir yerde izleyemeyeceğim güzellikte filmler izledim. Fiyatları uygun olduğu için ve benim için belki de en önemli nokta özgün ve özgür filmler yayımlanması beni her yıl festivale çekiyor. Özgür ve sansürsüz bir sinema ortamı var. Farklı siyasi görüşten arkadaşlarımızla buraya gelip filmleri izledikten sonra normalde hiç konuşamayacağımız konuları tartışırken buluyoruz kendimizi. Ve filmlerde kendimizi buluyoruz biraz. Bizim söyleyemediklerimizi söylüyorlar, konuşamadıklarımızı konuşuyorlar. Bir gün ben de içinde olmak isterim.”

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 04:35

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