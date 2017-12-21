KOÜ öğrencileri ilanla mimar arıyor

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, verdikleri iş ilanıyla deneyimli-deneyimsiz mimar aradığını duyurdu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, fakülte içinde çeşitli alanlara astıkları afişlerle deneyimli-deneyimsiz mimar alımı ilanı verdi.

"Deneyimli-deneyimsiz mimar aranıyor" başlığıyla duyurulan ilanda, ironik bir şekilde Man Adası göndermesi yapan öğrenciler ilan metnini, "Man Adasına şarap mahzeni ve harem yapacak takım arkadaşları arıyoruz" diyerek devam ettirirken, işveren imzası olarak "RTE" harflerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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