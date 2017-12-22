Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi

Galatasaray ile anlaşan Fatih Terim, saat 15.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek törende imza atacak.

Galatasaray'da, teknik direktör belirsizliği sona erdi. Igor Tudor'un görevine son veren sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim ile yeniden anlaşmaya vardı.Terim, saat 15.00'te Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek törende imza atacak.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Terim'in, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander'in yapması bekleniyor.

Fatih Terim'in gelişi sosyal medyada gündem olurken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de 'Terim' mesajı paylaştı. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür" mesajıyla teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri'nden bir fotoğrafı paylaşıldı.

TERİM'DEN MESAJ

Fatih Terim de kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bildiride, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Temmuz ayında Fatih Terim Türkiye Futbol Direktörlüğü'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray Yönetim Kurulu son olarak 2013 yılında Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı.

AVRUPA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması dış basında da yer buldu. Özellikle Terim'in daha önce görev yaptığı İtalya'da gazeteler Terim'in Galatasaray'ın başına dönmesine geniş yer verdi.

İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Spor, 'İmparator' Tudor'un yerini alıyor. Kariyerinde dördüncü kez Galatasaray'ın başına gelecek dedi. Gazetede "Fatih Terim, bir kez daha Galatasaray'ın başına döndü. Fatih Terim eski Juventuslu oyuncu Igor Tudor'un yerini alacak. Tudorlu Galatasaray ligde 2'nci olmasına rağmen Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından pazartesi günü görevinden alındı" denildi.

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden birisi olan Tuttomercato'da Terim'in dönüşüne yer ayıdı. Fatih Terim'in daha önce Fioretina ve Milan'da görev aldğına vurgu yapılarak; "Galatasaray Terim'in dönüşünü resmen açıkladı. 1996, 2002 ve 2011'de takımın başına gelen Terim için dördüncü macera başladı. Fatih Terim evine geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden birisi olan Marca'da Fatih Terim'e yer verdi. İspanyol gazete, "Fatih Terim, dördüncü kez Türkiye Lig'inde ikinci sırada olan Galatasaray'a dönüyor. Türk hoca daha önce 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 yılları arasında yönetti. Türk antrenörün Galatasaray ile 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'e karşı kazandığı UEFA zaferi, Türk futbolunun en son başarısı" denildi.

Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinden önce görüştüğü Bosna Hersek'te de Terim haberlerine yer verildi. Drevni Avaz Gazetesi, Terim Galatasaray'ı devraldı derken, "Fatih Terim bu gece Galatasaray'a tekrardan koç oldu. Futbol dünyasında İmparator lakabıyla bilinen Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a transferini doğruladı" denildi.

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe de Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesine sayfalarında yer verdi. Fatih Terim ve Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar görsellenerek, "Igor Tudor'un görevden alınmasının ardından, Galatasaray'da göreve Fatih Terim getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Belçika'da De Standaard gazetesi Galatasaray'ın Fatih Terim'i takımın başına getirlmesini "Fatih Terim, Galatasaray'ı 4'üncü kez kanatları altına aldı" başılığıyla vererek, "Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde dördüncü kez dümene geçiyor. Türkiye'nin eski milli antrenörü Fatih Terim, Galatasaray'da görevinden ayrılan Igor Tudor'un yerine geldi" denildi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 11:19

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