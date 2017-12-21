HDP’li Uca görevden alınan kayyımları Soylu’ya sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, görevden alınan ve yolsuzluk tartışmaları ile gündeme gelen kayyımları Süleyman Soylu’ya sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, görevden alınan ve yolsuzluk tartışmaları ile gündeme gelen kayyımların görevden alınmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, DBP’li belediyelere atanan kayyımların görevden alınması ve yerine yeni kayyumların atanmasını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

DBP’li belediyelere atanan kayyımların sık sık yolsuzluklarla gündeme geldiğini söyleyen Uca, Şırnak’ın Cizre Belediyesi, Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi, Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ve Şemdinli Belediyesi’ne atanan kayyımların “yolsuzluk”, “iltimas”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rant” gibi gerekçelerle görevden alındıklarını belirtti. Uca, kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi’nce hizmet alım ihalelerinde, teknik şartnamenin belirli şirketlere göre hazırlandığı yönünde BİMER’e yapılan şikâyetler üzerine, her iki belediyede müfettişlerce incelemelerde bulunduğuna dikkat çekti.



Uca, kayyımların görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları sordu:



*Demokratik Bölgeler Partisi belediyelerine kayyum atandıktan sonra yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma, rant gibi suçlardan dolayı toplam kaç kayyumun görevine son verilmiştir?



*DBP belediyelere kayyum atandıktan sonra, iltimas, ihaleye fesat karıştırma, rant gibi şikayetlerden dolayı toplam kaç belediyeye Bakanlığınız tarafından müfettiş gönderilmiştir?



*Ağustos 2017 tarihinde görevlerine son verilen Cizre, Diyarbakır Kayapınar ve Yenişehir, Muş Malazgirt, Van Muradiye, Edremit ve Bahçesaray, Hakkari Çukurca ve Şemdinli ile Elazığ Karakoçan kayyumları hakkında ilgili savcılıklara intikal etmiş bir dava var mıdır? Böyle bir dava varsa hangi aşamadadır?



*Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi’nce hizmet alım ihalelerinde, teknik şartnamenin belirli şirketlere göre hazırlandığı iddialarını incelemek üzere Bakanlığınızın müfettiş gönderdiği iddiaları doğru mudur? Söz konusu iddia doğru ise inceleme ne aşamadadır?



*İltimas, ihaleye fesat karıştırma, rant gibi suçlardan bugüne kadar herhangi bir DBP’li belediye başkanının görevine Bakanlığınız tarafından son verilmiş midir?



*DBP’li belediyelere kayyumların atanmasıyla, bu belediyelerde kayyumların denetimine geçen toplam para miktarı ne kadardır? Yine, hâlihazırda kayyumların denetiminde olan söz konusu belediyelerin bugün itibariyle toplam borcu ne kadardır? (Ankara/MA)



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