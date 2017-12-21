Ali Ece, Hürriyet’den neden çıkarıldı?

Ali Ece, Hürriyet'ten çıkarılmasıyla ilgili Özkök’e gönderme yapması, Ece’nin ayrılığına Özkök’e yönelik eleştiri neden oldu iddiasını gündeme getirdi

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Ali Ece işte çıkarıldı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Ece, “Hürriyet’ten arayıp ‘Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız’ dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz” diye yazdı.

Ece’nin Hürriyet’ten çıkarıldığını belirttiği mesajında Ertuğrul Özkök’e göndermede bulunması, Ece’nin ayrılığına Özkök’e yönelik eleştirisinin neden olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Ece, gazetenin yazarlarından Ertuğrul Özkök’ün ’’Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?’’ yönelik ifadelerine yine Hürriyet’teki köşesinden cevap vermiş, “Kızdığınız muhabirlerin çoğu, L’Equipe, Guardian vs. için çalışıp en az Sorbonne veya Oxford mezunları kadar kaliteli iş çıkarabilecek kapasitedeler. Önce ülkemizi ‘Tek derdimiz reyting’ popüler kültür sultasından kurtarıp kaliteli işlere değer vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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