İsmail Afacan galası geçtiğimiz günlerde yapılan Bakırköy Şehir Tiyatrolarında sahnelenen Sherlock-Hamid isimli oyunu ile ilgili yazdı.

İsmail AFACAN

İstanbul

Bakırköy Şehir Tiyatrolarında sahnelenen Sherlock-Hamid isimli oyunun galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Müşfik Kenter Sahnesinde sahnelenen oyunda II. Abdülhamit’in baskıcı ve zorba yönetimi -tiyatro diliyle- bir kez daha gözler önüne serildi. Ama bu kez biraz daha farklı. Bu farklılığın nedeni ise oyunun ana karakterinin işçi olmasıydı.

Çünkü II. Abdülhamit dönemini anlatan eserlerde çoğunlukla istibdatçılar ile ittihatçılar arasındaki gerilim merkeze konulmuştur. Başka bir değişle ya Abdülhamit tarafından ya da Meşrutiyet getirmek isteyen Osmanlı aydınlarının tarafından bakılmıştır. Sherlock-Hamid’de ise Abdülhamit istibdadına karşı mücadele etmiş ve bunun bedelini canını vererek ödemiş bir tersane işçisinin hayat hikayesine odaklanılmıştır. Bu açıdan özgün ve değerli bir oyun Sherlock-Hamid.

Oyunun başında ve sonunda izleyicilere şunu soruyor oyunun anlatıcısı olan tersane işçisi: “Ölmüş birinden masal dinlediniz mi hiç?” İzleyenlerde bir varmış bir yokmuş hissi bırakıyor. Oyunda yapılan göndermeler geçmişle bugün arasında bağlantılar kurmayı ihmal etmiyor. Toplumun ölümler karşısındaki umursamazlığını dile getiriyor. 100 yıldır ülkeyi yönetenlerin işçiler karşısındaki tutumunun değişmediğini gösteriyor. Bu zaman diliminde zorbalara karşı direnenlerin de ortaya çıktığını vurgulamayı ihmal etmiyor.

SAHNELENMEYE DEVAM EDİYOR

Sherlok-Hamid oyunu Bakırköy Şehir Tiyatrolarında sahnelenmeye devam ediyor. Sherlock-Hamid aralık ayının son günlerinde ve ocak ayı boyunca Bakırköy Şehir Tiyatrolarında izlenebilir. İstibdat döneminde sanat ve sınıf birlikteliğinin güzel bir örneğini görmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir oyun Sherlock-Hamid.

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