Mardin’de düzenlenen festivale oyunlu destek

DRASED tarafından düzenlenen Mardin Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali’ni yaşatmak için tiyatro toplulukları destek kampanyası başlattı.

Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED ) tarafından düzenlenen Mardin Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali’ni yaşatmak için tiyatro toplulukları destek kampanyası başlattı.

DRASED’in tiyatro topluluklarına yaptığı çağrıya cevap veren Hayal Perdesi, “İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz” oyununu Mardin Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali yararına oynayacak. Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Fulya Sanat Merkezinde sahnelenecek oyun, 27 Aralık, saat 20.00’de seyircileriyle buluşacak.

Hayal Perdesi Sanat Yönetmeni Selin İşcan ve Avrupa’nın önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski önderliğinde hayata geçen, Boris Vian’ın son oyunu olan “İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz”, Türkiye’nin yanı sıra; İskoçya, Fransa, İtalya, Almanya, Makedonya ve Kıbrıs’ta temsiller yaptı. Oyunun kadrosunda; Reha Özcan, Ayşe Lebriz Berkem, Selin İşcan, Nihat Alptekin, Tuba Karabey ve Dilhan Naz Özgülüş bulunuyor.

MARDİNLİ ÇOCUKLAR TİYATROSUZ KALMASIN!

Bölgenin ilk ve tek çocuk ve gençlik tiyatro festivali olma niteliğini taşıyan ve ilk iki yıl aldığı desteklerle çok sayıda çocuğa ve gence ulaşarak, ciddi bir ivme kazanan festival, sonraki yıllarda zorluklarla karşılaşmaya başladı. Festival, bugüne kadar; 87 bin.450 çocuk ve genç izleyiciyle buluştu.

Yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilmek için; DRASED, tiyatro topluluklarına destek çağrısında bulundu. Yerleşik tiyatronun olmadığı Mardin’de, çocukların tiyatrodan ve tiyatro kültüründen mahrum kalmaması için bu destek çağrısına uyan tiyatro toplulukları, oyunlarını önümüzdeki aylarda Mardin Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali yararına oynamayı sürdürecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net