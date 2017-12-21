Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de bugün saat 20.57'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kumluca ilçesinin 107 kilometre açığında kaydedilen deprem 12.8 kilometre derinlikte oldu. (DHA)

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