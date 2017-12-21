Yemen'deki kolera vakası sayısı 1 milyona ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen’deki kolera vakası sayısının bir milyona ulaştığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen’deki kolera vakası sayısının bir milyona ulaştığını duyurdu. Yeni vaka sayısının son 14 haftadır üst üste azalmasına karşın, geçen Nisan’dan bu yana en az 2 bin 226 kişinin koleradan öldüğüne inanılıyor.

ICRC kolera salgınının “acımasız bir savaşa yakalanmış ülkenin çektiği acıları büyüttüğünü” belirtti. Yemen’de halkın yüzde 80’inden fazlası yeterli gıda, yakıt, içme suyu ve sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.

Suudi Arabistan’ın bomba yağdırdığı; Riyad destekli Cumhurbaşkanı Hadi ile Husi hareketi arasında süren iç savaş, Mart 2015’ten bu yana 8 bin 670 kişinin ölümüne yol açtı. (DIŞ HABERLER)

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