‘Suriye kongresine 23 Kürt temsilci katılacak’ iddiası

Rusya Türkiye ve İran'ın Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Konseyi’ne 23 Kürt temsilcinin katılması konusunda mutabakat sağladığı iddia edildi.

Rusya Türkiye ve İran'ın Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Konseyi’ne 23 Kürt temsilcinin katılması konusunda mutabakat sağladığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Rus tarafı, Kürtlerin de yer aldığı 1490 kişilik bir liste sundu. Türkiye, şu anda 23 Kürt temsilcinin katılımını kabul etti. Ankara, liste üzerinde çalışacağını belirtti ancak herhangi bir itiraz dile getirmedi” dedi. PYD’nin katılımı konusunda bilgi verilmeyen habere göre, kongrenin planlandığı yeni tarih 29-30 Ocak 2018. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise henüz kesin bir tarih olmadığını söyledi. (DIŞ HABERLER)

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