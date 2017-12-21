Tüm Bel-Sen 27'inci yılını kutladı

Tüm Bel-Sen Adana Şubesi 27'inci kuruluş yıllarını ihraç edilen kamu emekçileri ile dayanışma için düzenledikleri gece ile kutladı.

Tüm Bel-Sen Adana Şubesi 27'inci kuruluş yıllarını ihraç edilen kamu emekçileri ile dayanışma için düzenledikleri gece ile kutladı. Çok sayıda kamu emekçisinin katıldığı geceye KESK'e bağlı sendikalar, DİSK Bölge Temsilciliği ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı. Gece için Adana'da bulunan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, sendikayı mücadele ile kurduklarını belirterek yine mücadele ile yaşatacaklarını ifade etti.

‘TOPLU SÖZLEŞME HAKKI MÜCADELE ILE ALİNDI’

1990'larda ilk kes yağmur ve kar altında dosyalarını teslim ettiklerinde "Memur'un sendikası mı olur?" dendiğini söyleyen Bozkurt, "Biz bu sendikayı sokakta kurduk sokakta yaşatıyoruz.Tüm Bel-Sen toplu sözleşme haklarını mücadele ile aldı" dedi. Belediyelerde toplu sözleşmeler başka sendikalar tarafından yapılıyorsa da bunun Tüm Bel-Sen üyesi emekçilerin eseri olduğunu dile getiren Bozkurt, ihraç edilen kamu emekçilerine dikkat çekerek" bu gün bizler için sadece bir kutlama günü değil aynı zamanda mücadelemizi daha da ileri taşıma günüdür"dedi. (Adana/EVRENSEL)



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