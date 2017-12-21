Roboskî Katliamı’nın 6. yıl anmasına çağrı

Roboskili aileler adalet arayışının 312’inci haftasında katliamın 6. yılında yapılacak olan anma törenine katılım çağrısı yaptı.

Roboskili aileler adalet arayışının 312’inci haftasında mezarlık ziyareti yapıp katliamın 6. yılında yapılacak olan anma törenine katılım çağrısı yaptı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman sonucu yaşamını yitiren 34 kişinin aileleri, adalet arayışının 312’inci haftasında mezar ziyareti yaparak açıklama yaptı. Açıklamada 6 yıldır süren adalet taleplerinin karşılanmadığı için davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürüleceğini ifade eden aileler, Katliam’ın 6. yılında yapılacak olan anma törenine katılım çağrısı yaptı.

‘FAİLLER YARGILANSIN’

Roboskî Katliamı’nın 6. yılına dikkat çeken Encu, “Roboskî Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımız için ilk günden bu yana her şartta ve her fırsatta yürüttüğümüz ‘Roboskî için Adalet’ mücadelesinin 6.yıl dönümünde bizler ‘Maraş’tan Roboskî’ye tüm katliamlar aydınlatılsın failler yargılansın diyeceğiz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

www.evrensel.net