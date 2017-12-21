9 yıldır ‘Açıyoruz’ denilen hastane açılmadı

Van’ın Erciş ilçesinde temeli 2008 yılında atılan Erciş Devlet Hastanesinin inşaatı tam 9 yıldır hâlâ bitirilemedi

Uğur ATABAY

Van’ın Erciş ilçesinde temeli 2008 yılında atılan Erciş Devlet Hastanesinin inşaatı tam 9 yıldır hâlâ bitirilemedi.

AKP’lilerce her seçim öncesi propaganda malzemesine dönüştürülen ve her gelen hükümet yetkilisinin ‘Yakında açacağız’ vaadinde bulunduğu hastanenin inşaatı bir türlü tamamlanamazken, projeyi üstlenen onlarca müteahhit firma ise sonrasında paralarını alamadığı için işi bıraktı. Son olarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın, ‘2017 yılı içerisinde açacağız’ dediği hastanenin açılması bir yana, paralarını alamayan firma sahiplerinin döşedikleri fayans ve diğer taşınır malzemelerini hastaneden sökerek götürmeye başladığı iddia edildi.

‘O TARİHTE DOĞAN TORUNUM 10 YAŞINDA'

Siyasi partilerin müdahalesi olduğundan dolayı hastanenin yıllardır yapılmadığını söyleyen 71 yaşındaki Zafer Büyükaslan, “Hastanenin temeli dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik zamanında atıldı. 2018 yılına girdik ama daha faaliyete geçmedi. Benim o tarihte doğan torunum 10 yaşına giriyor. Hastaneyi her defasında seçim vaatlerinde kullanıyorlar ama hiçbir gelişme yok. Ne sivil toplum örgütleri ne de başka kimse bunun hesabını sormuyor. Defalarca açılacağı yönünde yetkililer açıklama yaptı ama hiçbir şey yok” dedi.

‘HASTANE DEĞİL AHIR SANKİ’

Halis Minas adlı yurttaş ise, hastanenin yıllardır inşaat halinde olduğunu hatırlatarak, gelen yetkililerin verdiği sözlerin havada kaldığını ifade etti. Minas, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: “Her gelen ‘Açacağız’ diyor. Ama olan halka oluyor, çünkü bunlar yapmak istemiyorlar. Şu andaki hastanenin yeri ahır gibi. Çünkü hastane kirli ve çok kötü bir yer. Oraya giden hastalar hep perişan oluyor. Bizim bir hastamız olduğu zaman buradan alıp Van’a götürüyoruz. Bu gidiş geliş yol parası hep masraf. Paramız olmadığı zaman hastaneye gidemiyoruz. Bir an önce bu hastaneyi bitirsinler. Her seçim ‘açacağız’ diyorlar ama görüyoruz ki bakım yok, hizmet yok.”

‘BU ÇİLENİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ’

Şu an halen kullanımda olan prefabrik hastaneye gidenlerin pişman olduğunu dile getiren Veli Akçay da, “Bizim tek isteğimiz verilen sözlerin tutulması ve hastanenin bir an önce yapılmasıdır. Bu çilenin bitmesini istiyoruz” diye konuştu.

İŞÇİLER PARALARINI ALAMAYINCA FAYANSLARI SÖKTÜLER'

Hastane inşaatında çalışan işçiler sürekli mağdur edilirken, hafta içerisinde müteahhitler ile işçiler arasında kavga çıktığı öğrenildi. Parasını alamayan işçilerin iş makineleriyle hastane önüne döşenen parke taşlarını söktüğü, olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile durdurulan kavganın ardından polisler sürekli hastane önünde nöbet tutmaya başladı.

(Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 21:15

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