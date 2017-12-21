Bütçe hayvancılık yapana değil, karakol inşa edene

Bütçe görüşmelerinde konuşan HDP'li Aycan İrmez 'Bütçe üreten emeğiyle geçinen, hayvancılık yapan köylünün değil, karakol inşa edenlerin' dedi

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, bütçenin üreten emeğiyle geçinen, hayvancılık yapan köylünün değil, meralarda karakol ve kalekol inşa edenlerin olduğunu söyledi.

Bütçeye dair TBMM’de konuşan HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez bütçenin nereye harcanacağına dair açıklamalarda bulundu. Ağır bir sıkıyönetim sürecinden geçtiklerini belirten İrmez, birlikte yaşama arzusuna ağır bir darbe vurulduğunu söyledi. Milletvekili olduğu Şırnak’ın yaşadığı acıları Türkiye’nin gördüğünü dile getiren İrmez, “Şırnak’ın yüzde 85’ini yok ettiniz, bir kenti kent olmaktan çıkardınız. Yoksul Şırnak halkını daha da yoksullaştırdınız. “Cazibe merkezleri kuracağız” dediğiniz Şırnak’ta insan bırakmadınız. Elinize ne geçti? Birlikte yaşam arzusuna en büyük darbeyi vurdunuz” dedi.

BÜTÇEDE EMEKÇİLER YOK

Önlerinde duran bütçede kadının, emekçinin, çiftçinin olmadığını belirten İrmez, “Bütçeyi yapan iktidar, bu bütçenin halkın bütçesi olduğu konusunda kendisini ikna ettiği gibi bizleri de ikna edeceğini sandı. Savunma harcamalarının tavan yaptığı bir bütçe halkın bütçesi olamaz. Bütçe görüşmeleri öncesi adil ve tüm toplumsal kesimleri memnun edecek bir bütçe hazırlanması gerektiği konusunda sizleri uyarmıştık ama siz gene ortaya, yandaşların ve yaratmak istediğiniz karanlığın bütçesini çıkardınız” dedi.

‘SİHA VE İHA’LARIN BÜTÇESİ’

Bütçenin savaş bütçesi olduğunu söyleyen İrmez, “ Bu bütçe, üreten, emeğiyle geçinen halkın değil, iktidarda kalabilmek uğruna barış ve demokrasiyi ayaklar altına alan savaşınızın bütçesi. Bu bütçe, halkların eşitliği ve kardeşliğinin değil, Hakkari ve Şırnak’ın dağlarında hedef gözetmeksizin ölüm kusan, sivil yurttaşları katleden ve aynı zamanda eş dost, akrabayı zengin eden SİHA ve İHA’larınızın bütçesi. Bu bütçe, Beytüşşebap’ta hayvancılık yapan köylünün değil, meralarda, karakol ve kalekol inşa edip kendisini evine hapseden müteahhitçiklerinizin bütçesi. Bu bütçe, ilerici ve demokrat eğitimcilerin ve onların yetiştirdiği aydın geleceğin bütçesi değil, size biat edinmeyi kendine görev edinmiş, kraldan çok kralcı davranan sendika görünümlü bindirilmiş kıtalarınız ve onların karanlık zihniyetinin bütçesi. Bu bütçe, Hipokrat yeminine sonuna kadar bağlı sağlık emekçilerinin değil; sağlığı, dükkan, hasta ve sağlık emekçisini de söğüşlenmesi gereken unsurlar olarak gören, sizin eseriniz olan kurumlarınızın bütçesi. Bu bütçe, çocukların bütçesi yani Cemile, Miray, Berkin’in değil, çocukların ve analarının canına kıyan savaş aletlerinizin bütçesi. Bu bütçe, bir hafta boyunca cenazesi yerde bekletilen Taybet ananın ve onun çocuklarının bütçesi değil, onu orada bir hafta tutan kin, nefret ve savaşınızın bütçesi. Bu bütçe, Şırnak’ta her iş makinesi çalıştığında, o tuhaf konutlarınız için temel açmaya başladığında “Acaba benim çocuğumun cenazesi buradan çıkar mı?” düşüncesiyle o temellerin üzerinde gezen annenin bütçesi değil, o kutu kutu evlerle varlığına varlık kattığınız yandaş ve candaşlarınızın bütçesi. Özcesi, bu bütçe, halkın bütçesi değil, saray ve yandaşlarınızın bütçesi” dedi.

(HABER MERKEZİ)

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