Eğitim Sen İzmir: Okul müdürü görevinden alınsın 

Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Menemen Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezinde çalışan eğitimcinin okul müdürü tarafından darbedilmesini protesto etti.

Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube, Menemen ilçesinde bulunan Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde okul müdürü tarafından darbedilen üyelerine ilişkin Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim emekçileri “Eğitimde şiddete son! Öğretmenime dokunma” yazılı pankart açtı. Açıklama KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’de katıldı.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, okul müdürünün üyelerini tehdit ettiğini belirterek, “Üç yıl boyunca bir üyemizi tehdit etmiştir ve o üyemiz okul değiştirmek zorunda kalmıştır. Şimdi ise başka bir üyemizin boğazını sıkarak darbederek şiddet uyguladı. Şiddetin tamda kamuoyunda tartışıldığı bu süreçte veliler ve diğer öğretmenler bu müdürü istemiyor. Sayısız şikâyet yapılmasına rağmen okul müdürü hala görevine devam ediyor” dedi.

Okullar sevgi ve hoş görünün olması gerektiğini söyleyen Kılıç, “Özel eğitim alması gerek öğürencilerin bulunduğu bir okulda, özel ilişki ve dostluk geliştirmesi gereken eğitimcilerin okulda olması gerekirken şiddeti bir eğitim politikası ya da davranış biçimi haline getiren bir okul müdürünün orada asla durmaması gerekiyor. Biran önce o okul müdürünün görevinden alınması gerekiyor. Alınmadığı sürece hem öğrencilere, hem öğretmenlere hem de velilere buna benze saldırılar yapacaktır” dedi.

‘EĞİTİM ORTAMI ŞİDDETEN ARINDIRILMALI’

Açıklamada söz alan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bazgeyik, yaşanan şiddet olayının eğitimin nasıl bir ortamda yapıldığını ortaya koyduğunu söyleyerek, “Eğitim yönetiminin okul ortamının bir biçimde şiddete açık hale getirilmesi eğitim yöneticilerinin şiddeti körükleyen tavırları, tutumları iş barışını ortadan kaldırmıştır. Burada mülki idare amirlerine ciddi görev düşüyor. Menemende bu olayın yaşandığı okulda müdürün okul kalması çok daha vahim sonuçlar oluşturacakken okul müdürünün açığa alınması gerekiyor. Okullarda iş barışının sağlanması ve eğitim ortamının şiddetten arındırılması gerekiyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)



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