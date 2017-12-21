Otel çalışanları ücretlerini istiyor

Denizlinin Pamukkale ilçesindeki 4 yıldızlı bir termal otelin çalışanları, 2 aydır ücretlerini alamadıklarını söyledi.

Denizlinin Pamukkale ilçesindeki 4 yıldızlı bir termal otelin çalışanları, 2 aydır ücretlerini alamadıklarını söyledi.

Pamukkale ilçesi Yukarışamlı Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı termal otel çalışanları, otel yöneticilerinin ücretlerini ödemediklerini, kendilerinin bu nedenle ev kiralarını ve diğer borçlarını ödeyemediklerini belirtti. Otelde daha önce gece müdürü olarak çalışan Süleyman Kortak, “Otel yetkilileri bizimle görüşmüyor, bizi sürekli kandırıyorlar. 80 çalışanın işine son verildi. 2 aylık alacağımız için uğraşıyoruz. Hiçbir gerekçe göstermeden çıkışımız verildi. Savcılık dahil, gerekli her yere başvurduk, hiçbir sonuç çıkmadı. Alacaklarımızı sürekli ödeyeceklerini söyleyip, bizi kandırıyorlar. Kiralarımızı ödeyemez, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik” dedi.

Mutfakta aşçı olarak çalışan Tahir Akan ise “İlk çalıştığım ayın maaşını zorla aldım. Ancak sonrakileri alamadım, sürekli oyaladılar. Geçen eylül ayında toplu olarak bize söylenmeden çıkışımız verildi. Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Mağdur durumdayız” dedi.

Otelde koordinatör olarak çalışan Kamuran Eryılmaz ise aralık ayındaki 15 günlük ücretlerinin ödeneceğini, ancak otelin işletmecisi değiştiği gerekçesiyle daha önceki ücretlerin kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. İşçileri ise buna tepkili.

İşçilerin iki aylık ücret alacaklarının kişi başına toplam 3 bin ila 6 bin lira arasında değiştiği öğrenildi. (Denizli/DHA)

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