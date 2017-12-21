Taşeron soruları yanıtsız kaldı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesinin, KHK ile mi yoksa kanun olarak mı geleceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, muhalefet partilerinin, taşeron düzenlemesinin, KHK ile mi yoksa kanun olarak mı geleceğine ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, düzenlemenin yıl başından önce yürürlüğe gireceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın maddelerinin oylamasını görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesinin nasıl geleceğine ilişkin sorulara net yanıt vermedi. Ağbal, söz konusu düzenlemenin yıl başından önce beklentilere cevap vereceğini belirterek şunları söyledi: “Taşeron konusu gerçekten bir milyondan fazla çalışanın beklediği bir düzenleme. Gerekli çalışmalar tamamlandı. Temel kararlar oluşturuldu. Maliye ve Çalışma Bakanlığı bir takım detaylı çalışmalarını yapıyorlar, bu hafta içerisinde çalışmalar tamamlanmış olacak. En fazla çalışan sağlık alanında yaklaşık 70 bin. Üniversite hastanelerinde çalışan önemli bir grup var. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim ve belediyelerde yaklaşık 450 bin çalışan var. 2014 yılında bu şekilde çalışanların mali ve özlük hakları ile ilgili önemli düzenlemeler yaptık. Tasarının içerdiği ve yöntemi ile ilgili nihai karar oluşana kadar söylenenleri dikkate almamak gerekir.” (Ankara/ANKA)

www.evrensel.net