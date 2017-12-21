Adalet Nöbeti: Alışmak  hapishanenin kendisidir

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için Çağlayan Adliyesi’nde başlattıkları “Adalet Nöbeti” 38’inci haftasında devam etti.

Adalet Nöbeti’nin 38. haftasında konuşan gazeteci Canan Yıldız, gazeteci, avukat ve akademisyenlerin tutuklandığına dikkat çekerek, “Biliyoruz ki her şeye alışmak hapishanenin kendisidir. Asla alışmayacağız” dedi.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için Çağlayan Adliyesi’nde başlattıkları “Adalet Nöbeti” 38’inci haftasında devam etti. Açıklamada ilk olarak konuşan gazeteci Candan Yıldız, yaptığı haberlerden dolayı gazetecilerin tutuklu olduğunu hatırlattı. Yıldız, “Gazetecileri yetiştiren akademisyenler tutuklu. Gazetecileri, akademisyenleri savunan avukatlar tutuklu. Biz biliyoruz ki her şeye alışmak hapishanenin kendisidir. Asla alışmayacağız. Adalet Nöbeti, KHK ile ilgili nöbetler bunlara alışmadığımızın göstergesidir” dedi. Yıldız, Cumartesi günü düzenleyecekleri “Dayanışma özgürleştirir” yürüyüşüne çağrı yaptı.

‘TEK YOL DEMOKRASİ’

Barış talebinin olduğu her yerde olduklarını dile getiren Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen de, hukukun ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, “15 Temmuz Darbe girişimi demokratik siyasete yönelik bir hamleydi. Toplumun tamamı bir bütünlük içerisinde darbeye karşı durdular. Siyasi iktidar baskıcı, totaliter OHAL rejimi ilan etti. Kamudan hukuk dışı ihraçlar tutuklanan gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, KHK ile yönetilen bir devlet ve toplum. Hukukun askıya alındığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Her zaman söylediğimiz gibi darbelerle mücadele etmenin tek yolu daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlüktür” diye konuştu.

‘ÖHP’Lİ AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN’

Avukat Sinan Zincir de, “Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından avukat Yaprak Türkmen arkadaşımız tutuklandı. Kendisi Nuriye ve Semih’in avukatıydı” dedi. Zincir, gözaltında olan Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi Avukat Gürkan İstekli ve Hakim Peker’in bir an önce serbest bırakılmasını istedi. (İstanbul/MA)



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