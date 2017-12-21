Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatına protesto

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara gönderdiği, öğretmenlerin din sohbeti yapın talimatı yarın protesto edilecek.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara göndermiş olduğu yazıya tepkiler gelmeye devam ediyor. Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde okullara gönderdiği yazı ile din kültürü öğretmenlerinin ev ziyaretleri gerçekleştirerek dini sohbetler yapmasını talep etti. Hepimiz için Laik Eğitim Meclisleri yarın saat 14:00’da Maltepe İlçe Milli Eğitim müdürlüğü önünde talimatı protesto etmek ve ‘eğitimde gericileşmeye hayır’ demek için bir araya geliyor.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde okullara gönderilen yazı da, öğretmenlerin ders saatleri dışında 10’ar kişilik öğrenci gruplarıyla dini içerikli ev sohbetleri düzenlemesini talep etmişti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti: “2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Müdürlüğümüz Din öğretimi şubesi tarafından öğrencilerimizin örgün öğretim saatleri dışında milli ve manevi değerlerle mücehhez nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, okul derslerine ilgilerini artırmak eksiklerini gidermek amacıyla öğretmenler tarafından 10'ar kişilik öğrenci gruplarıyla mümkünse evde sohbetleri şeklinde, mümkün değilse belirlenen bir mekanda, planlanan konu başlıkları altında öğretmen riyasetinde haftalık bir saatlik belirlenen konuların işlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır. Çalışmanın yürütülmesi ile ilgili okul idaresi tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden uygun olanlarla görüşülmesi ve çalışmaya başlanılması gerekir. Çalışmanın yürütülmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim." (İstanbul/EVRENSEL)



www.evrensel.net