3 aydır maaş alamayan DOUBLEEM Tekstil işçileri iş bıraktı

Mersin’in Toros ilçesinde bulunan DOUBLEEM Tekstil işçileri 3 aydır maaşları alamadıkları için 19 Aralık’ta iş bırakma eylemi başlattı.

Cemil UĞUR

Mersin

Mersin’in Toros ilçesinde bulunan DOUBLEEM Tekstil işçileri 3 aydır maaşları alamadıkları için 19 Aralık’ta iş bırakma eylemi başlattı.

Mersin Toros ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde bulunan ve 8 aydır faliyette olan DOUBLEEM Tekstil firmasında çalışan işçiler 3 aydır maaşları alamadıkları için 19 Aralık çarşamba günü itibariyle iş bırakma eylemi başlattı. Tekstil firmasi önünde bekleyen işçiler, fabrika sahibi tarafından verilen sözün yerine getirilmediğini belirtti. Haklarını alana kadar fabrikayı terk etmeme kararı alan işçiler polis tarafından yapılan baskı sonucu fabrikadan ayrılırken fabrika önünde direnişe başladı.

İşçiler haklarını alana kadar fabrika önündeki bekleyişlerini sürdürecek.



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