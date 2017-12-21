'Oğlumun yüzünde darp izleri vardı, intihar etmediİ’

Karakolda intihar ettiği iddia edilen Murat Araç’ın annesi Azize Araç, oğlunun yüzünde ağır darp izleri olduğunu belirterek intihar etmediğini söyledi

Antalya’da karakolda intihar ettiği iddia edilen Murat Araç’ın annesi Azize Araç, oğlunun yüzünde ağır darp izleri olduğunu belirterek “Sağ gözünde morluk vardı ve şişmişti. Kulaklarından hâlâ kan akıyordu. Oğlum intihar etmedi” dedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol denetimi sırasında gözaltına alındıktan sonra emniyette intihar ettiği öne sürülen 19 yaşındaki Murat Araç’ın annesi Azize Araç, oğlunun yaşamını yitirmesine ilişkin konuştu.

MA’dan Arjin Dilek Öncel’e konuşan Araç, jandarma yetkililerinin kendilerini arayıp oğullarının üzerinden Aziz T. adında birine ait sahte kimlik bulunduğunu ve gerçek kimliğin bir fotokopisini kendilerine göndermelerini istediğini söyledi. Fotokopiyi jandarmaya gönderdiklerini söyleyen Araç, bunun ardından jandarmanın kendilerini emniyete yönlendirdiğini ifade etti. Emniyette kendilerine çocukları ile ilgili sorular sorulduğunu dile getiren Araç, polislerin kendilerine, “Murat Araç burada yok, hastane morgunda bir cenaze var. Oraya bakın” dediklerini ifade etti.

Morgta oğlunun yüzünde bir çok darp izi gördüğünü belirten Araç şunları söyledi: “Ensesinin sol tarafında derin bir darp izi vardı ve yara derindi. Parmaklarım yaraya battı. Sağ gözünde morluk vardı ve şişmişti. İki dişi kırılmış aynı şekilde yanağında da darp izi vardı ve kulaklarından hâlâ kan akıyordu. Eğilip elini öptüm ve orada bulunan polislere ‘Oğlum intihar etmedi, siz öldürdünüz, bu devlet öldürdü’ dedim.” (HABER MERKEZİ)

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