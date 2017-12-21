Gölcük’te ihaleye itiraz

TMMOB, Gölcük Tabiat Parkı’na ilişkin yapılan ihalenin yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali istemiyle dava açtı.

TMMOB, Gölcük Tabiat Parkı’na ilişkin yapılan ihalenin doğayı geri dönülmez biçimde tahrip edeceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali istemiyle dava açtı.

Bolu’da bulunan Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü ile 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için yapılan ve Avrasya Feribotu’nu kaçıran Muhammet Tokcan’ın kardeşi Düzceli İş İnsanı Kurtuluş Tokcan tarafından alınan ihaleye, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden (TMMOB) itiraz geldi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ihalenin doğayı geri dönülmez biçimde tahrip edeceği iddiasıyla dün yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, yapılan ihalenin Anayasa ve Milli Parklar Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca turizm tesis ve bağlantı yollarının mikro klima üzerinde ısı adası etkisi yaratacağına dikkat çekildi. (HABER MERKEZİ)

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