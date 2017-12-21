‘Müvekkilimin Türkiye destekli örgütlerle bağlantısı var’

HDP Diyarbakır mitingine yönelik saldırı davasında avukat müvekkilini 'Türkiye destekli Ahraru Şam, El Nusra örgütleriyle ilişkisi var' diye savundu.

HDP’nin Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği mitinge yönelik IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırı davasının 9. duruşması Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya tutuklu sanıklar Orhan Gönder duruşma salonuna getirildi. Diğer sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz SEGBİS’le katılırken, davanın 6. duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verilen sanık Burhan Gök ise duruşmaya gelmedi. Sanık Gök, IŞİD'in Brüksel'e düzenlediği saldırıyı gerçekleştiren İbrahim el Bakraoui ile beraber yakalanmıştı.

Duruşmayı HDP Milletvekilleri Ziya Pir ve Nihat Akdoğan’ın yanı sıra Orhan Gönder’in annesi Hatice Kurt da takip etti. Mahkeme başkanın değiştiği görüldü.

Mağdur avukatlarından Özgür Erol, sanık Mustafa Kılınç’a telefonuyla ilgili sorular yöneltti. Kılınç, 2015’in ilk 6 ayında çok sayıda telefon hattı kullandığı yönündeki soruya, “Ben fakir işçiyim o kadar hattım olamaz” dedi. Kılınç’a telefonla görüştüğü iddia edilen bazı kişilerin ismi soruldu. Kılınç hiç birini tanımadığını söyledi. IŞİD emiri İlhami Bali’yı medyadan tanıdığını ileri süren Kılınç, “Amerikalı biriyle hiç görüştün mü?” sorusunu “Yok efendim Amerikalıyla ne işim olur” yanıtını verdi.

Avukat Erol, sanık Kılınç’ın 2015’in ilk 6 ayında 6 ayrı telefon hattı kullandığına dair delilleri mahkeme başkanına sunarak, “ Yabancı kadın bir şahıs adına kayıtlı hattı erkek bir şahıs kullanmış. Gelen HTS kayıtlarına göre bu şahıs ayni şebekeden birisi. Sanık Kılınç’ın da bu şahısla görüşmeleri var. Sanık Kılınç, İlhami Bali’yı tanımadığını söyledi ama HTS kayıtlarına göre Balı ile 2 görüşme yapmış. Tanımadığını söylediği bir diğer tutuklu sanık İsmail Korkmaz ile de 12 telefon görüşmesi var” dedi. Avukat Erol, sanık Kılınç’ın tanımadığını söylediği kişilerle yaptığı telefon görüşmelerini tarih tarih açıkladı.

SANIK GÖK İÇİN DURUŞMAYA GETİRİLMESİ KARARI

Mağdur avukatlarından Kazım Bayraktar, 6. duruşmada tahliye edilen sanık Buhran Gök’e HTS kayıtlarıyla ilgili soruları olduğunu belirterek, bir sonraki duruşmaya sanık Gök’ün duruşma salonuna getirilmesini istedi.

Bombacı sanık Orhan Gönder, tahliyesini ve saldırının gerçekleştiği bombalar hakkında kriminal inceleme talep etti. Sanıklar İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılınç da tahliyelerini talep etti. Savcı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

‘MÜVEKKİLİMİN TÜRKİYE DESTEKLİ ÖRGÜTLERLE BAĞLANTISI VAR’

Sanık İsmail Korkmaz’ın avukatı Kenan Fidan, “Müvekkilim IŞİD’li suçlanıyor ama kendisinin Türkiye destekli Ahraru Şam, El Nusra benzer örgütlerle bağlantısı vardır. Bu örgüler bir birine düşmandır. Sanık eğer IŞİD üyesi oysaydı, ajanlıktan kafasına sıkılırdı” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık Burhan Gjk’an SEGBİS ile sonraki duruşmada hasır edilmesine, bir sonraki duruşmanın 13 Şubat 2018’de tarihinde görülmesine karar verdi (Ankara/EVRENSEL)



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