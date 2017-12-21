Metal işçilerinin fabrika eylemleri devam ediyor

MESS’in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3.2 zam dayatmasına karşı Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler vardiya çıkışlarında yürüyüşler gerçekleştirdi. Ford Otosan, Kalibre Boru, Federal Mogul, Arçelik, İDÇ, Habaş, Ege Çelik, CMS, Mercedes, Valeo Dosab, SKT, Diniz Adıent, TOFAŞ, Renault, Bosch, Nexants başta olmak üzere tüm fabrikalarda 3 vardiyanın çıkışında da yapılan yürüyüşlere katılan işçiler, MESS’e tepki gösterirken sendikadan da daha etkili eylem kararları almasını istedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

MESS, cuma yürüyüşleriyle protesto edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 18:29

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