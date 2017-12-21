Metal işçilerinin fabrika eylemleri devam ediyor
Türk-Metal'in örgütlü olduğu fabrikalardaki metal işçileri toplu sözleşmede dayatma yapan MESS'i uyarmak için eylemlerine devam ediyor.
MESS’in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3.2 zam dayatmasına karşı Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler vardiya çıkışlarında yürüyüşler gerçekleştirdi. Ford Otosan, Kalibre Boru, Federal Mogul, Arçelik, İDÇ, Habaş, Ege Çelik, CMS, Mercedes, Valeo Dosab, SKT, Diniz Adıent, TOFAŞ, Renault, Bosch, Nexants başta olmak üzere tüm fabrikalarda 3 vardiyanın çıkışında da yapılan yürüyüşlere katılan işçiler, MESS’e tepki gösterirken sendikadan da daha etkili eylem kararları almasını istedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 18:29
MESS, cuma yürüyüşleriyle protesto edildi
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