Camiş Madencilik işçilerinden dayanışma çağrısı

Pazar günü açıklama yapmaya hazırlanan Bilecik’teki Camiş Madencilik işçileri 'Bilecikli kardeşlerimizin desteğini almadan kazanma şansımız yok' diyor

Patronun Cam Keramik-İş’le görüşme talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine eylemlere başlayan Bilecik’teki Camiş Madencilik işçileri, pazar günü açıklama yapmaya hazırlanıyor. Bilecik’te bildiri dağıtan cam işçileri, “İşveren ‘Kendinizi diğer Şişecam fabrikalarıyla kıyaslamayın, burası Bilecik, buradaki fabrikalarda ne veriliyorsa onu veriyoruz’ dedi. Anladık ki bütün Bilecikli işçilerin kaderi birbirine bağlı. Bilecikli kardeşlerimizin desteğini almadan ve birlikte mücadele etmeden kazanma şansımız yok. Hep birlikte kazanacağız” dedi.

DİSK/Cam Keramik-İş üyesi Şişecam işçileri, patronun sendikayla masaya oturmasını istemişti. Patronun ise işçilerin bu talebini reddetmesi üzerine fabrika içerisinde eylemlere başlayan işçiler eylemlerini sürdürüyor. Vardiya değişiminde ıslıklar ve alkışlarla yürüyen cam işçileri, “Sözleşme yapılsın ücretler artsın” sloganlarını atıyor. Yemekhanede ses çıkarma eylemlerine de başlayan işçiler iki gündür ise yemek boykotu yapıyor. Bilecik esnafı da dükkan camlarına astıkları “Cam işçilerinin yanındayız” yazılı kağıtlarla işçilerin mücadelesine destek veriyor.

Camiş Madencilik işçileri öte yandan pazar günü yapacakları basın açıklamasına destek için siyasi partileri ve sendikaları da ziyaret ediyor. İşçilerin yapacağı eyleme başta DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş, Tek Gıda-İş, Petrol-İş, Tez Koop-İş sendikaları temsilcileri ve üye işçiler, karayolu işçileri olmak üzere Bilecik halkı destek verecek.

İŞÇİLERDEN BİLDİRİ

Ayrıca Camiş Madencilik işçileri dağıttıkları bildirilerle, hem yaşadıkları süreci anlattı hem de pazar günü saat 14’te Belediye Çay Bahçesi önünde yapacakları basın açıklamasına çağrıda bulundu. İşçilerin hazırladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Bizler Şişecam’a bağlı Camiş Madencilik de çalışan 90 işçi kardeşiniziz ve çoğumuz bu fabrikada on yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Yaptığımız iş, çok tehlikeli işler sınıfında yer alıyor. Sağlıksız ve ağır şartlarda, tozun ve kimyasalların içinde çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok arkadaşımız iş kazalarında parmağını kaybetti. Buna rağmen bizler her geçen gün daha da yoksullaşırken Şişecam dünyanın en büyük üç cam üreticisinden biri haline geldi. Şişecam’ın büyük fabrikalarında, Eskişehir, Yenişehir, Mersin, Kırklareli ve Çayırova’da çalışan işçiler ortalama 2 bin 500 TL net maaş alırken, biz burada asgari ücret düzeyinde ortalama 1500 TL maaşlarla çalıştırılıyoruz. Bu hayat şartlarında bu maaşlarla geçinemiyor ve borç içinde yüzüyoruz. Bu nedenle sendikalı olmaya ve hakkımızı aramaya karar verdik. Ancak işveren ve yöneticilerimizin bize cevabı ‘Kendinizi diğer Şişecam fabrikalarıyla kıyaslamayın, burası Bilecik, buradaki fabrikalarda ne veriliyorsa onu veriyoruz’ oldu.

Anladık ki bütün Bilecikli işçilerin kaderi birbirine bağlı. Bizde ücretler artarsa, Porland ve Bien’de de artacak. Bilecikli işçileri ucuz işgücü olarak görüyorlar. Ne verirlerse onunla yetinmemizi ve sesimizi çıkarmamamızı istiyorlar. Bu haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Şişecam işçileri olarak, sendikamız Cam Keramik-İş ile birlikte mücadele etmekte kararlıyız. Ancak siz Bilecikli kardeşlerimizin desteğini almadan ve birlikte mücadele etmeden kazanma şansımız yok. Hep birlikte kazanacağız.” (Bilecik/EVRENSEL)

Camiş madencilik işçileri: Sendika hiçbir çaba harcamadı

Camiş işçileri eylemlere devam ediyor

Bilecik’te Şişecam işçileri Cam Keramik-İş’e geçti

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