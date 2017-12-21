2017 Olof Palme Ödülü soykırım kurbanlarına verildi

2017 yılı Olof Palme Ödülü Nazilerin toplama kamplarından kurtulmayı başaran Hedi Fried ve Emmerich Roth’a verilecek

Stockholm’de kurulu Olof Palme Merkezi, 2017 yılı Olof Palme Ödülü’nün Nazilerin toplama kamplarından kurtulmayı başaran Hedi Fried ve Emmerich Roth’a vermeyi kararlaştırdı.

Olof Palme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İnsan hakları savunucuları olarak yorulmak bilmez katkılarıyla tüm insanların aynı değerde olduğunu savundukları ve yaşamları boyunca Nazizm, ırkçılık, şiddet ve önyargılara karşı eşsiz ve aydınlatıcı çalışmalarıdan dolayı” Fried ve Roth’un ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Fried ve Roth, 93 yaşında olmalarına rağmen hala ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yapılan seminer, panel ve diğer etkinliklere katılıyor. Başlarından geçenleri anlatarak toplumu Avrupa’da tırmanışa geçen Nazizm ve yabancı düşmanlığına karşı uyarıyor.

Fried, Dagens Nyheter gazetesine “Bu ödül bemim için çok şey ifade ediyor. Ama gerçekten neden aldığımı anlamıyorum. Yaptıklarım benim için çok olağan, ama ödülün bana verilmesini önemsiyorum” açıklamasını yaptı.

93 yaşına girdiğini hatırlanan Emerih Roth ise, ödülün kendisine verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek “Her gün Tanrıya benim ömrümü biraz daha uzatması için dua ediyorum. Daha yapmak gereken pek çok şey var. Bu ödül benim için gerçek bir vitamin şırıngasıdır” dedi.

100 bin dolar tutarındaki ödül, İsveç Parlamentosu’nda düzenlenecek bir törenle Fried ve Roth’a verilecek. (Stockholm/EVRENSEL)



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